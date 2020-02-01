Ворскла подписала хавбека Щербака

Полузащитник Дмитрий Шербак перешел в полтавскую «Ворсклу». Детали соглашения клуба с 23-летним хавбеком не известны.
Щербак уже присоединился к команде и начал работу с «Ворсклой» на зимнем сборе.
Ранее Щербак выступал за российские клубы «Кубань», «Анжи» и «Нижний Новгород». Он является воспитанником «Полтавы».
30 января «Ворскла» сыграла вничью 1:1 в спарринге с «Дритой».
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Источник — Футбол 1/Футбол 2
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на счастье полтавчан-есть 2 львовские в лиге которые выглядят еще хуже
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