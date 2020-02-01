Ворскла подписала хавбека Щербака

Полузащитник Дмитрий Шербак перешел в полтавскую «Ворсклу». Детали соглашения клуба с 23-летним хавбеком не известны.

Щербак уже присоединился к команде и начал работу с «Ворсклой» на зимнем сборе.

Ранее Щербак выступал за российские клубы «Кубань», «Анжи» и «Нижний Новгород». Он является воспитанником «Полтавы».

30 января «Ворскла» сыграла вничью 1:1 в спарринге с «Дритой».