Ворскла подписала хавбека Щербака

Ранее Дмитрий Щербак выступал за российские «Кубань», «Анжи» и «Нижний Новгород»

  • 01.02.2020 14:38
  • 754 просмотра
  • 4 комментария
Ворскла подписала хавбека Щербака
© ФК Анжи. Дмитрий Щербак

Полузащитник Дмитрий Шербак перешел в полтавскую «Ворсклу». Детали соглашения клуба с 23-летним хавбеком не известны.

Щербак уже присоединился к команде и начал работу с «Ворсклой» на зимнем сборе.

Ранее Щербак выступал за российские клубы «Кубань», «Анжи» и «Нижний Новгород». Он является воспитанником «Полтавы».

30 января «Ворскла» сыграла вничью 1:1 в спарринге с «Дритой».

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Источник — Футбол 1/Футбол 2

(1 голос)

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Комментарии
    Виктор Иванов
      Виктор Иванов, 01.02.2020 15:18
    0
    Al Zolo, 01.02.2020 15:16
    ИМХО..... первая 6-ка в первой лиге сильнее Ворсклы и львовских
    ИМХО...Ворскла вернёт себе свой статус.
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    Al Zolo
    Al Zolo, 01.02.2020 15:16
    -1
    ИМХО..... первая 6-ка в первой лиге сильнее Ворсклы и львовских
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    Al Zolo
    Al Zolo, 01.02.2020 15:14
    -1
    после ничьи с косоварами есть ощущение что вся Ворскла-клуб любительского уровня....
    на счастье полтавчан-есть 2 львовские в лиге которые выглядят еще хуже
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    BekXan
      BekXan, 01.02.2020 15:11
    -1
    А вот тут вопросы нафига нам это дно нада?Оно там кормилец сыграло за 4 года ажжжж на проф уровне 7 матчей.А два сезона вообще неизвестно где было.Этот игрок уровня вообще любительской лиги.Максимов походу ты или чудонул или был не в себе.
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    Виктор Иванов
      Виктор Иванов, 01.02.2020 15:18
    0
    Al Zolo, 01.02.2020 15:16
    ИМХО..... первая 6-ка в первой лиге сильнее Ворсклы и львовских
    ИМХО...Ворскла вернёт себе свой статус.
    Ссылка
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