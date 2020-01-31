ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отправило Жерсона Родригеша в Турцию

Турецкий клуб «Анкарагюджу» официально подтвердил подписание форварда «Динамо» Жерсона Родригеша.

В своем Twitter клуб выложил фотографию новичков, в том числе Родригеша. Официальный сайт «Динамо» подтвердил, что игрок ушел на правах аренды до конца сезона.

Новая команда форварда сейчас находится в зоне вылета в элитном дивизионе Турции.

Игрок сборной Люксембурга перебрался в «Динамо» минувшем летом. Родригеша хотел подписать тренер Александр Хацкевич, однако при новом наставнике Алексее Михайличенко игрок на поле почти не выходил.

В УПЛ Жерсон провел 8 матчей и забил 2 гола.

Родригеш на фото второй справа.