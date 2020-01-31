ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отправило Жерсона Родригеша в Турцию

Форвард перебрался в «Анкарагюджу»

  • 31.01.2020 18:34
  • 4218 просмотров
  • 12 комментариев
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отправило Жерсона Родригеша в Турцию
© Sport.ua

Турецкий клуб «Анкарагюджу» официально подтвердил подписание форварда «Динамо» Жерсона Родригеша.

В своем Twitter клуб выложил фотографию новичков, в том числе Родригеша. Официальный сайт «Динамо» подтвердил, что игрок ушел на правах аренды до конца сезона.

Новая команда форварда сейчас находится в зоне вылета в элитном дивизионе Турции.

Игрок сборной Люксембурга перебрался в «Динамо» минувшем летом. Родригеша хотел подписать тренер Александр Хацкевич, однако при новом наставнике Алексее Михайличенко игрок на поле почти не выходил.

В УПЛ Жерсон провел 8 матчей и забил 2 гола.

Родригеш на фото второй справа.

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Источник — ФК Динамо Киев

(7 голосов)

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Комментарии
    gomenyuk2830
      gomenyuk2830, 31.01.2020 19:22
    +4
    Ось буде смішно якщо в Туреччині стане забивати.....
    Ссылка
    jekаfunny
      jekаfunny, 31.01.2020 19:09
    -3
    Удачи и ждём возвращения летом !
    Возможно уже к новому тренеру !
    Ссылка
    Archie FireLion
      Archie FireLion, 31.01.2020 19:08
    +3
    Менеджмент ДК, он такой
    Ссылка
    Андрей Мадайский
      Андрей Мадайский, 31.01.2020 19:02
    +3
    axylinam, 31.01.2020 18:55
    Судя по нынешним реалиям Динамо провернуло выдающийся трансфер
    Вы уже Матвиенко продали в Арсенал???
    Ссылка
    Андрей Мадайский
      Андрей Мадайский, 31.01.2020 19:01
    0
    BaZia, 31.01.2020 18:53
    Тепер Фран Солю конкурентів немає, можливо розкриється нарешті
    У Соля шанс очень не большой, а вот Русин должен точно раскрыться!!!
    Ссылка
    axylinam
    axylinam, 31.01.2020 18:55
    +1
    Судя по нынешним реалиям Динамо провернуло выдающийся трансфер
    Ссылка
    BaZia
      BaZia, 31.01.2020 18:53
    +2
    Тепер Фран Солю конкурентів немає, можливо розкриється нарешті
    Ссылка
    Manticora
    Manticora, 31.01.2020 18:48
    -2
    Trollface, 31.01.2020 18:43
    Лучше бы в Александрию отдали или в Зарю
    Думаю это даже не уровень Зори! И ли Александрии! РУХ Винник от туда! И то с нятяжкой!
    Ссылка
    Manticora
    Manticora, 31.01.2020 18:47
    +5
    Это понятно! Не понятно зачем его покупали?
    Ссылка
    zvalenok03
    online
      zvalenok03, 31.01.2020 18:43
    +1
    Прошла любовь, завяли помидоры.
    Почему-то не жалко.
    Ссылка
    Andrii Stadnyk
      Andrii Stadnyk, 31.01.2020 18:43
    +1
    Борець з нього такий собі. Казав, що буде доводити і звалив в Туреччину.
    Ссылка
    Trollface
      Trollface, 31.01.2020 18:43
    0
    Лучше бы в Александрию отдали или в Зарю
    Ссылка
    Manticora
    Manticora, 31.01.2020 18:47
    +5
    Это понятно! Не понятно зачем его покупали?
    Ссылка
    gomenyuk2830
      gomenyuk2830, 31.01.2020 19:22
    +4
    Ось буде смішно якщо в Туреччині стане забивати.....
    Ссылка
    Archie FireLion
      Archie FireLion, 31.01.2020 19:08
    +3
    Менеджмент ДК, он такой
    Ссылка
    Андрей Мадайский
      Андрей Мадайский, 31.01.2020 19:02
    +3
    axylinam, 31.01.2020 18:55
    Судя по нынешним реалиям Динамо провернуло выдающийся трансфер
    Вы уже Матвиенко продали в Арсенал???
    Ссылка
    BaZia
      BaZia, 31.01.2020 18:53
    +2
    Тепер Фран Солю конкурентів немає, можливо розкриється нарешті
    Ссылка
    axylinam
    axylinam, 31.01.2020 18:55
    +1
    Судя по нынешним реалиям Динамо провернуло выдающийся трансфер
    Ссылка
    zvalenok03
    online
      zvalenok03, 31.01.2020 18:43
    +1
    Прошла любовь, завяли помидоры.
    Почему-то не жалко.
    Ссылка
    Andrii Stadnyk
      Andrii Stadnyk, 31.01.2020 18:43
    +1
    Борець з нього такий собі. Казав, що буде доводити і звалив в Туреччину.
    Ссылка
    Андрей Мадайский
      Андрей Мадайский, 31.01.2020 19:01
    0
    BaZia, 31.01.2020 18:53
    Тепер Фран Солю конкурентів немає, можливо розкриється нарешті
    У Соля шанс очень не большой, а вот Русин должен точно раскрыться!!!
    Ссылка
    Trollface
      Trollface, 31.01.2020 18:43
    0
    Лучше бы в Александрию отдали или в Зарю
    Ссылка
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