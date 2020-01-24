СМИ: Перович подписал контракт с Зарей

Нападающий «Будучности» поставил подпись под соглашением с командой Скрипника

  • 24.01.2020 12:10
  • 2458 просмотров
  • 2 комментария
СМИ: Перович подписал контракт с Зарей
© Twitter. Михайло Перович

По информации издания Vijesti, черногорский нападающий Михайло Перович подписал с «Зарей» контракт на 2,5 года. Об этом изданию рассказал сам игрок.

«Я рад стать частью такого клуба, как «Заря». Надеюсь, показывать хороший футбол и забивать как можно больше голов. Сделаю все, чтобы отблагодарить людей, которые поверили в меня», - сказал Перович.

Отметим, что черногорский нападающий находится вместе с «Зарей» на сборе в Турции. По данным Transfermarkt, стоимость Михайло Перовича составляет 300 тысяч евро. За полтора сезона в клубе он провел 46 матчей и забил 11 голов в национальном чемпионате.

В начале сезона «Заря» играла с «Будучностью» во 2-м раунде квалификации Лиги Европы 2019/20. Луганчане выиграли по сумме двух матчей (3:1, 1:0), а 23-летний форвард отметился голом в ворота луганчан.

Официальный сайт «Зари» о подписании контракта с Михайло Перовичем пока не сообщает.

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Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
    serge_chibo
      serge_chibo, 24.01.2020 12:39
    +1
    Т. Артём, 24.01.2020 12:36
    Неужели игроков такого уровня нет у нас в первой, второй лиге?
    Если бы у нас такие были, они бы уже принадлежали Шахте или Динамо
    Ссылка
    Т. Артём
    online
      Т. Артём, 24.01.2020 12:36
    +1
    Неужели игроков такого уровня нет у нас в первой, второй лиге?
    Ссылка
    serge_chibo
      serge_chibo, 24.01.2020 12:39
    +1
    Т. Артём, 24.01.2020 12:36
    Неужели игроков такого уровня нет у нас в первой, второй лиге?
    Если бы у нас такие были, они бы уже принадлежали Шахте или Динамо
    Ссылка
    Т. Артём
    online
      Т. Артём, 24.01.2020 12:36
    +1
    Неужели игроков такого уровня нет у нас в первой, второй лиге?
    Ссылка
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