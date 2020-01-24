СМИ: Перович подписал контракт с Зарей

По информации издания Vijesti, черногорский нападающий Михайло Перович подписал с «Зарей» контракт на 2,5 года. Об этом изданию рассказал сам игрок.

«Я рад стать частью такого клуба, как «Заря». Надеюсь, показывать хороший футбол и забивать как можно больше голов. Сделаю все, чтобы отблагодарить людей, которые поверили в меня», - сказал Перович.

Отметим, что черногорский нападающий находится вместе с «Зарей» на сборе в Турции. По данным Transfermarkt, стоимость Михайло Перовича составляет 300 тысяч евро. За полтора сезона в клубе он провел 46 матчей и забил 11 голов в национальном чемпионате.

В начале сезона «Заря» играла с «Будучностью» во 2-м раунде квалификации Лиги Европы 2019/20. Луганчане выиграли по сумме двух матчей (3:1, 1:0), а 23-летний форвард отметился голом в ворота луганчан.

Официальный сайт «Зари» о подписании контракта с Михайло Перовичем пока не сообщает.