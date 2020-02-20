ОФИЦИАЛЬНО: Львов подписал бразильца Яковелли и украинца Недолю

«Львов» подписал соглашения с двумя игроками — 21-летним бразильским форвардом Матеусом Яковелли и 26-летним украинским полузащитником Артемом Недолей.
«Есть футболист — форвард, бразилец, игрок приличного уровня. Он быстро все схватывает и стремительно интегрируется», — охарактеризовал нападающего главный тренер «Львова» Егише Меликян на сборах в Турции.
Ранее Яковелли выступал за «Палмейрас» (Бразилия), «Реал Массаму» (Португалия), «Парану» (Бразилия) и «Эшторил» (Португалия).
Недоля играл за «Севастополь», «Олимпик», «Полтаву», «Сумы», «Полесье» и «Кремень».
Источник — ФК Львов
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