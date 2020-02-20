ОФИЦИАЛЬНО: Львов подписал бразильца Яковелли и украинца Недолю

Львовский клуб заключил контракты с двумя футболистами

  • 20.02.2020 17:23
  • 835 просмотров
  • 2 комментария
ОФИЦИАЛЬНО: Львов подписал бразильца Яковелли и украинца Недолю
© ФК Львов. Матеус Яковелли (в центре)

«Львов» подписал соглашения с двумя игроками — 21-летним бразильским форвардом Матеусом Яковелли и 26-летним украинским полузащитником Артемом Недолей.

«Есть футболист — форвард, бразилец, игрок приличного уровня. Он быстро все схватывает и стремительно интегрируется», — охарактеризовал нападающего главный тренер «Львова» Егише Меликян на сборах в Турции.

Ранее Яковелли выступал за «Палмейрас» (Бразилия), «Реал Массаму» (Португалия), «Парану» (Бразилия) и «Эшторил» (Португалия).

Недоля играл за «Севастополь», «Олимпик», «Полтаву», «Сумы», «Полесье» и «Кремень».

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Источник — ФК Львов

(1 голос)

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Комментарии
    Володимир Олійник
      Володимир Олійник, 20.02.2020 18:07
    0
    kerch30, 20.02.2020 18:01
    Недоля у ФК Львів
    як кораблик назвеш так він і попливе
    Ссылка
    kerch30
    online
      kerch30, 20.02.2020 18:01
    0
    Недоля у ФК Львів
    Ссылка
    Володимир Олійник
      Володимир Олійник, 20.02.2020 18:07
    0
    kerch30, 20.02.2020 18:01
    Недоля у ФК Львів
    як кораблик назвеш так він і попливе
    Ссылка
    kerch30
    online
      kerch30, 20.02.2020 18:01
    0
    Недоля у ФК Львів
    Ссылка
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