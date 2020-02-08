Заря отправила защитника в Рух

«Заря» объявила об аренде защитника Максима Белого в состав «Руха». Договор рассчитан до конца нынешнего сезона.

В нынешнем сезоне УПЛ Белый провел 2 матча и в основном играл за молодежную команду.

«Рух» является лидером Первой лиги и претендует на выход в УПЛ.