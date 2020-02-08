Заря отправила защитника в Рух

«Заря» объявила об аренде защитника Максима Белого в состав «Руха». Договор рассчитан до конца нынешнего сезона.
В нынешнем сезоне УПЛ Белый провел 2 матча и в основном играл за молодежную команду.
«Рух» является лидером Первой лиги и претендует на выход в УПЛ.
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Источник — ФК Заря
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