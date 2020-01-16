Донецкий клуб решил попрощаться со всеми бразильскими легионерами

Генеральный директор «Олимпика» Алексей Антонов сообщил, что донецкий клуб покидают пять легионеров. В их числе: полузащитники Фабиньо и Драман Сали, вингер Луиз Фернандо и Демир Имер, а также нападающий Джеффри Чарльз. Наставник команды Висенте Гомес решил не работать с бразильцами.
Антонов в эфире «Футбол News» отметил: «Все легионеры, которые были при прошлом тренере, они не подошли. Кроме Шахаба, наверное. Мы со всеми попрощались и они покинули расположение команды. Думаю, их уже не будет в составе. Это была проба, поработать с бразильцами. Видимо, это не наше.
От нас ушел Гена Пасич. Так получилось, что надо было с ним прощаться. А брат его остался. Они всегда были вместе, но Висенте не видел его в составе».
Донецкий «Олимпик» ранее попрощался с защитниками Егором Клименчуком, Романом Вантухом и Иваном Трубочкиным, полузащитником Геннадием Пасичем. 16 января «Олимпик» сообщил о первом зимнем пополнении в составе: грузинский хавбек Тимур Чогадзе подписал контракт сроком на 1,5 года.
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Источник — Футбол 1/Футбол 2
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