Донецкий клуб решил попрощаться со всеми бразильскими легионерами

Генеральный директор «Олимпика» Алексей Антонов сообщил, что донецкий клуб покидают пять легионеров. В их числе: полузащитники Фабиньо и Драман Сали, вингер Луиз Фернандо и Демир Имер, а также нападающий Джеффри Чарльз. Наставник команды Висенте Гомес решил не работать с бразильцами.

Антонов в эфире «Футбол News» отметил: «Все легионеры, которые были при прошлом тренере, они не подошли. Кроме Шахаба, наверное. Мы со всеми попрощались и они покинули расположение команды. Думаю, их уже не будет в составе. Это была проба, поработать с бразильцами. Видимо, это не наше.

От нас ушел Гена Пасич. Так получилось, что надо было с ним прощаться. А брат его остался. Они всегда были вместе, но Висенте не видел его в составе».