Донецкий клуб решил попрощаться со всеми бразильскими легионерами

Генеральный директор «Олимпика» сообщил, что клуб покидают 5 иностранцев

  • 16.01.2020 17:46
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  • 1 комментарий
Донецкий клуб решил попрощаться со всеми бразильскими легионерами
© ФК Олимпик Донецк. Алексей Антонов
Генеральный директор «Олимпика» Алексей Антонов сообщил, что донецкий клуб покидают пять легионеров. В их числе: полузащитники Фабиньо и Драман Сали, вингер Луиз Фернандо и Демир Имер, а также нападающий Джеффри Чарльз. Наставник команды Висенте Гомес решил не работать с бразильцами.
 
Антонов в эфире «Футбол News» отметил: «Все легионеры, которые были при прошлом тренере, они не подошли. Кроме Шахаба, наверное. Мы со всеми попрощались и они покинули расположение команды. Думаю, их уже не будет в составе. Это была проба, поработать с бразильцами. Видимо, это не наше.
 
От нас ушел Гена Пасич. Так получилось, что надо было с ним прощаться. А брат его остался. Они всегда были вместе, но Висенте не видел его в составе».
 
Донецкий «Олимпик» ранее попрощался с защитниками Егором Клименчуком, Романом Вантухом и Иваном Трубочкиным, полузащитником Геннадием Пасичем. 16 января «Олимпик» сообщил о первом зимнем пополнении в составе: грузинский хавбек Тимур Чогадзе подписал контракт сроком на 1,5 года.
 
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Источник — Футбол 1/Футбол 2

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Комментарии
    Sviatoslav Kudelych
    online
      Sviatoslav Kudelych, 16.01.2020 17:56
    0
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
    online
      Sviatoslav Kudelych, 16.01.2020 17:56
    0
    Ссылка
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