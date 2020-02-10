ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты арендовали Матара до конца сезона

Сегодня утром сообщалось о том, что Матар Дийе может перейти в «Карпаты».
Теперь же львовский клуб официально объявил о том, что взял форварда в аренду у донецкого «Олимпика» до конца сезона.
Матар выступает за «Олимпик» с зимы 2019 года. В нынешнем сезоне на его счету 1 гол и 1 ассист в 10 матчах.
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Источник — ФК Карпаты
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