ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты арендовали Матара до конца сезона

Матар Дийе продолжит карьеру в «Карпатах»

  • 10.02.2020 22:22
  • 1385 просмотров
  • 1 комментарий
ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты арендовали Матара до конца сезона
© ФК Карпаты

Сегодня утром сообщалось о том, что Матар Дийе может перейти в «Карпаты».

Теперь же львовский клуб официально объявил о том, что взял форварда в аренду у донецкого «Олимпика» до конца сезона.

Матар выступает за «Олимпик» с зимы 2019 года. В нынешнем сезоне на его счету 1 гол и 1 ассист в 10 матчах.

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Источник — ФК Карпаты

(5 голосов)

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Комментарии
    wicker
    online
      wicker, 10.02.2020 23:08
    +1
    Хороший хiд
    Ссылка
    wicker
    online
      wicker, 10.02.2020 23:08
    +1
    Хороший хiд
    Ссылка
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