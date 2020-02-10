Форвард Олимпика, который не подошел Динамо, может оказаться в Карпатах

Форвард «Олимпика» Матар Дийе может продолжить карьеру в «Карпатах». 22-летний сенегалец был замечен в расположении львовской команды на сборах в Турции.



Напомним, «Карпаты» и «Олимпик» сейчас проводят турецкий этап подготовки и активно играют товарищеские матчи.



Любопытно, что Матар принял участие в недавнем спарринге «Олимпика» со «Спартаком» (Трнава, Словакия). Сенегальский нападающий вышел на замену вместо забившего решающий в этой встрече гол Шахаба на 60-й минуте.



Напомним, сенегалец в текущем сезоне сыграл за «Олимпик» в 10-ти матчах, забил один мяч и отдал одну результативную передачу. Ранее он находился на просмотре в киевском «Динамо», но не подошел клубу.