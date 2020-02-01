Олимпик подписал Ореста Лебеденко

Донецкий «Олимпик» на правах аренды подписал защитника испанского «Луго» Ореста Лебеденко. Арендное соглашение рассчитано на полтора года.

Лебеденко перешел в «Луго» в январе 2019 года. В нынешнем сезоне на его счету 6 матчей.

Ранее на позицию Лебеденко «Луго» арендовал другого украинца, Василия Кравца.

До перехода в «Луго» лебеденко выступал за львовские «Карпаты».