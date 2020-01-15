ОФИЦИАЛЬНО. Василий Кравец вернулся в Луго

«Луго» арендовал украинского защитника до конца сезона

  • 15.01.2020 20:21
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ОФИЦИАЛЬНО. Василий Кравец вернулся в Луго
© ФК Луго

Клуб испанской Сегунды «Луго» официально объявил о подписании украинского защитника «Леганеса» Василия Кравца. Речь идет об аренде до конца сезона.

Год назад Кравец перешел в «Леганес» именно из «Луго» за 2,5 млн евро, однако не сумел заиграть в новом для себя клубе.

В нынешнем сезоне Кравец провел за «Леганес» только один матч в Кубке Испании.

За «Луго» украинский защитник выступал с 2017 по 2019 годы.

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Источник — ФК Луго

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