ОФИЦИАЛЬНО. Василий Кравец вернулся в Луго

Клуб испанской Сегунды «Луго» официально объявил о подписании украинского защитника «Леганеса» Василия Кравца. Речь идет об аренде до конца сезона.

Год назад Кравец перешел в «Леганес» именно из «Луго» за 2,5 млн евро, однако не сумел заиграть в новом для себя клубе.

В нынешнем сезоне Кравец провел за «Леганес» только один матч в Кубке Испании.

За «Луго» украинский защитник выступал с 2017 по 2019 годы.