Василий Кравец вернется в Луго

Украинский защитник не смог закрепиться в «Леганесе»

  • 14.01.2020 10:04
  • 802 просмотра
  • 1 комментарий
Василий Кравец вернется в Луго
© ФК Леганес. Василий Кравец

Левофланговый защитник «Леганеса» Василий Кравец в ближайшее время перейдет в «Луго». Клубы очень близки к тому, чтобы официально огласить о трансфере 22-летнего футболиста.

В «Леганес» Василий Кравец перебрался год назад из «Луго» за 2,5 миллиона евро. Если в минувшем сезоне украинец провел 6 поединков в Ла Лиге, то в текущем ни разу не выходил на поле и лишь однажды попадал в заявку команды на игру.

Ранее сообщалось, что Василий Кравец попросил руководство «Леганеса» отпустить его в команду, где он будет получать игровую практику.

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Комментарии
    pidor_iz_shakhtera
    online
      pidor_iz_shakhtera, 14.01.2020 10:24
    0
    В Мариуполь срочно!!! Но если серьезно, то еще один фашик отправляется в Сегунду
    Ссылка
    pidor_iz_shakhtera
    online
      pidor_iz_shakhtera, 14.01.2020 10:24
    0
    В Мариуполь срочно!!! Но если серьезно, то еще один фашик отправляется в Сегунду
    Ссылка
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