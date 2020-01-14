Василий Кравец вернется в Луго

Левофланговый защитник «Леганеса» Василий Кравец в ближайшее время перейдет в «Луго». Клубы очень близки к тому, чтобы официально огласить о трансфере 22-летнего футболиста.
В «Леганес» Василий Кравец перебрался год назад из «Луго» за 2,5 миллиона евро. Если в минувшем сезоне украинец провел 6 поединков в Ла Лиге, то в текущем ни разу не выходил на поле и лишь однажды попадал в заявку команды на игру.
Ранее сообщалось, что Василий Кравец попросил руководство «Леганеса» отпустить его в команду, где он будет получать игровую практику.
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