Украинский футболист хочет покинуть испанский клуб

Василий Кравец собирается покинуть испанский клуб «Леганес». Он является Украинский футболистсобирается покинуть испанский клуб «Леганес». Он является игроком команды с января 2019 года

22-летний Кравец проводит на поле очень мало игрового времени. Защитник не сыграл ни одного матча в текущем сезоне Ла Лиги. Единственный поединок Кравец провел в Кубке Испании против «Андорры» в декабре.

Основные варианты для дальнейшей карьеры Василия – это «Тенерифе» и «Луго» из Сегунды, второго дивизиона Испании. Кроме того, Василий имеет еще 5–6 вариантов.

Главный тренер команды Хавьер Агирре рассказал, что Кравец обратился к нему с просьбой покинуть клуб, чтобы получать игровую практику.