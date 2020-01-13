Украинский футболист хочет покинуть испанский клуб

Украинский футболист Василий Кравец собирается покинуть испанский клуб «Леганес». Он является игроком команды с января 2019 года.
22-летний Кравец проводит на поле очень мало игрового времени. Защитник не сыграл ни одного матча в текущем сезоне Ла Лиги. Единственный поединок Кравец провел в Кубке Испании против «Андорры» в декабре.
Основные варианты для дальнейшей карьеры Василия – это «Тенерифе» и «Луго» из Сегунды, второго дивизиона Испании. Кроме того, Василий имеет еще 5–6 вариантов.
Главный тренер команды Хавьер Агирре рассказал, что Кравец обратился к нему с просьбой покинуть клуб, чтобы получать игровую практику.
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Источник — As.com
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