Украинский футболист хочет покинуть испанский клуб

Василий Кравец близок к уходу из «Леганеса» в «Тенерифе» или «Луго»

  • 13.01.2020 16:55
  • 4350 просмотров
  • 3 комментария
Украинский футболист хочет покинуть испанский клуб
© ФК Леганес. Василий Кравец
Украинский футболист Василий Кравец собирается покинуть испанский клуб «Леганес». Он является игроком команды с января 2019 года.
 
22-летний Кравец проводит на поле очень мало игрового времени. Защитник не сыграл ни одного матча в текущем сезоне Ла Лиги. Единственный поединок Кравец провел в Кубке Испании против «Андорры» в декабре.
 
Основные варианты для дальнейшей карьеры Василия – это «Тенерифе» и «Луго» из Сегунды, второго дивизиона Испании. Кроме того, Василий имеет еще 5–6 вариантов.
 
Главный тренер команды Хавьер Агирре рассказал, что Кравец обратился к нему с просьбой покинуть клуб, чтобы получать игровую практику.
 
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Источник — As.com

(4 голоса)

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Комментарии
    Oleg.
    online
    Oleg., 13.01.2020 18:03
    0
    Мойша Мовчан, 13.01.2020 17:29
    А это , адвокат кукушки, лучше бы на поле играл , а не языком бы ляпал , оратор, на фиг кому нужен такой игруля.
    Дурік.Кому ти потрібний?Нездара мокшанський.
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 13.01.2020 17:45
    -1
    Странно чего он в этом шлаке не прижился
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    Мойша Мовчан
      Мойша Мовчан, 13.01.2020 17:29
    -3
    А это , адвокат кукушки, лучше бы на поле играл , а не языком бы ляпал , оратор, на фиг кому нужен такой игруля.
    Ссылка
    Oleg.
    online
    Oleg., 13.01.2020 18:03
    0
    Мойша Мовчан, 13.01.2020 17:29
    А это , адвокат кукушки, лучше бы на поле играл , а не языком бы ляпал , оратор, на фиг кому нужен такой игруля.
    Дурік.Кому ти потрібний?Нездара мокшанський.
    Ссылка
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