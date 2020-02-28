ОФИЦИАЛЬНО: Динамо продало Кадара в китайский клуб

29-летний венгерский защитник Тамаш Кадар перешел в клуб китайской Суперлиги «Шаньдун Лунэн».

Трансфер осуществлен на постоянной основе, финансовые условия сделки не разглашаются.

Вадим Шаблий, агент Кадара, сообщил, что контракт его подопечного с «Шаньдун Лунэн» рассчитан на четыре года.

Тамаш защищал цвета «Динамо» с февраля 2017-го года после перехода из познаньского «Леха». Всего за «Динамо» Кадар провел 104 матча во всех турнирах, где забил один мяч и отдал пять результативных передач. В текущем сезоне Кадар провел за «Динамо» 20 матчей во всех турнирах, где отдал одну результативную передачу.

Ориентировочная стоимость футболиста оценивается в €4 миллиона.