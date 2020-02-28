ОФИЦИАЛЬНО: Динамо продало Кадара в китайский клуб

Венгерский защитник подписал четырехлетний контракт с «Шаньдун Лунэн»

  • 28.02.2020 09:09
  • 8126 просмотров
  • 27 комментариев
ОФИЦИАЛЬНО: Динамо продало Кадара в китайский клуб
© Facebook. Тамаш Кадар (слева)

29-летний венгерский защитник Тамаш Кадар перешел в клуб китайской Суперлиги «Шаньдун Лунэн».

Трансфер осуществлен на постоянной основе, финансовые условия сделки не разглашаются.

Вадим Шаблий, агент Кадара, сообщил, что контракт его подопечного с «Шаньдун Лунэн» рассчитан на четыре года.

Тамаш защищал цвета «Динамо» с февраля 2017-го года после перехода из познаньского «Леха». Всего за «Динамо» Кадар провел 104 матча во всех турнирах, где забил один мяч и отдал пять результативных передач. В текущем сезоне Кадар провел за «Динамо» 20 матчей во всех турнирах, где отдал одну результативную передачу.

Ориентировочная стоимость футболиста оценивается в €4 миллиона.

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Источник — ФК Динамо Киев

(22 голоса)

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Комментарии
    vitaha33
    online
      vitaha33, 28.02.2020 10:28
    0
    UKRAINE FAN, 28.02.2020 10:18
    То что газ из рашки купили условные Поляки и потом его продали нам сути дела не меняет!
    Ми купляємо газ в європейському хабі, доля російського газу в якому всього 35%
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 28.02.2020 10:20
    0
    Robert Monroe, 28.02.2020 10:12
    Так-то мы газ уже лет 5 у РФ не покупаем, если что.
    Удивительно, что это для кого-то ещё новость.
    От когда Поляки начнут нам продавать Американский газ тогда можно будет сказать что мы не покупаем газ из рашки!
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 28.02.2020 10:18
    -1
    Robert Monroe, 28.02.2020 10:12
    Так-то мы газ уже лет 5 у РФ не покупаем, если что.
    Удивительно, что это для кого-то ещё новость.
    То что газ из рашки купили условные Поляки и потом его продали нам сути дела не меняет!
    Ссылка
    Robert Monroe
    online
      Robert Monroe, 28.02.2020 10:12
    +1
    UKRAINE FAN, 28.02.2020 09:53
    Ну тогда газ дома отключи!
    Так-то мы газ уже лет 5 у РФ не покупаем, если что.
    Удивительно, что это для кого-то ещё новость.
    Ссылка
    Ukraine Donetsk
      Ukraine Donetsk, 28.02.2020 10:11
    +5
    На самом деле ДК повезло. Тут тебе и Беседина отстранили на год и Кадара-бокопора продали. Осталось сменить тренера...
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 28.02.2020 10:01
    +2
    Хорошая новость. Таким не место в Динамо.
    Ссылка
    REALIST
    online
      REALIST, 28.02.2020 09:57
    +1
    vitaha33, 28.02.2020 09:45
    Якщо не враховувати зарплату, то продали в плюс, адже заплатили за нього Леху або 1.5, або 2.5, точно не пам'ятаю
    2 млн євро фігурувала інформація у журналістів, але барига-Сурок її не підтвердив, як і не спростував... А от контракт (з/п) там мабуть на порядок вище самої покупки вийшли !
    Ссылка
    REALIST
    online
      REALIST, 28.02.2020 09:55
    +1
    Robert Monroe, 28.02.2020 09:40
    То, что избавились от Кадара - это несомненный плюс для ДК, потому что это крайне посредственный защитник, которого можно без потерь заменить любым шабановым, грубо говоря. Уж лучше пусть свои играют, чем такие легионеры. Но как можно было отказаться от прошлогоднего предложения Зенита в 8 млн. евро за венгра - в голове не укладывается. Из-за особенностей мыслительного процесса в головах тренерского штаба и президента (в первую очередь последнего) клуб потерял 5-6 миллионов евро на ровном месте, получив взамен проваленные матчи и привезённые голы.
    Просто у цього посереднього футболіста досить хороший агент! А відповідно - досить хороший контракт!
    Ссылка
    Владислав Шимко
      Владислав Шимко, 28.02.2020 09:53
    +2
    Чудеса случаются
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 28.02.2020 09:53
    -5
    korsun_skif, 28.02.2020 09:32
    Давайте уже определимся раз и навсегда. Мы за торговые отношения с Мордором или ПРОТИВ!!!
    Ну тогда газ дома отключи!
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 28.02.2020 09:52
    -3
    vitaha33, 28.02.2020 09:45
    Якщо не враховувати зарплату, то продали в плюс, адже заплатили за нього Леху або 1.5, або 2.5, точно не пам'ятаю
    ХЗ за сколько продали. Оставалось мало времени да и не тот товар что бы торговаться за хорошие деньги!
    Ссылка
    Robert Monroe
    online
      Robert Monroe, 28.02.2020 09:45
    +5
    korsun_skif, 28.02.2020 09:32
    Давайте уже определимся раз и навсегда. Мы за торговые отношения с Мордором или ПРОТИВ!!!
    А в чём негатив от продажи слабого игрока русским, да ещё и за сумму, которая в 2-3 раза превышает его реальную трансферную стоимость? Можно рассматривать это, как спецоперацию по ослаблению российского клубного футбола) Грубо говоря, если завтра Россия вдруг захочет закупать у Украины фекалии за миллиарды - какой резон отказывать себе в удовольствии нажиться на оккупанте?
    Ссылка
    vitaha33
    online
      vitaha33, 28.02.2020 09:45
    +2
    Якщо не враховувати зарплату, то продали в плюс, адже заплатили за нього Леху або 1.5, або 2.5, точно не пам'ятаю
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 28.02.2020 09:44
    0
    Cityzen83, 28.02.2020 09:22
    Ну молодцы, Сбагрили это чудо. Но какими же надо быть дебилам, чтобы не продать Кадара в сосчию год назад, когда бомжи 8 лямов давали.
    Хватит в стране и одного клуба, который с соссией в десна жахается.
    Ссылка
    vitaha33
    online
      vitaha33, 28.02.2020 09:43
    +1
    korsun_skif, 28.02.2020 09:32
    Давайте уже определимся раз и навсегда. Мы за торговые отношения с Мордором или ПРОТИВ!!!
    Якщо впарювати таких як Кадар, ще і за хороші гроші, то за 2 руками
    Ссылка
    Robert Monroe
    online
      Robert Monroe, 28.02.2020 09:40
    +2
    То, что избавились от Кадара - это несомненный плюс для ДК, потому что это крайне посредственный защитник, которого можно без потерь заменить любым шабановым, грубо говоря. Уж лучше пусть свои играют, чем такие легионеры. Но как можно было отказаться от прошлогоднего предложения Зенита в 8 млн. евро за венгра - в голове не укладывается. Из-за особенностей мыслительного процесса в головах тренерского штаба и президента (в первую очередь последнего) клуб потерял 5-6 миллионов евро на ровном месте, получив взамен проваленные матчи и привезённые голы.
    Ссылка
    genadiy1977
    online
      genadiy1977, 28.02.2020 09:38
    +3
    На даний час грати в Китаї не сильно велике задоволення
    Ссылка
    zvalenok03
    online
      zvalenok03, 28.02.2020 09:37
    -6
    Видно сильно обидел миху раз его так жестоко наказали. В китай сбагрилм.
    А если серьёзно где китайцы на фото?
    Ссылка
    Вячеслав Середа
      Вячеслав Середа, 28.02.2020 09:35
    +4
    Трансфермаркет пишет,что продали за 3 ляма.
    Ссылка
    korsun_skif
    online
      korsun_skif, 28.02.2020 09:32
    -7
    Cityzen83, 28.02.2020 09:22
    Ну молодцы, Сбагрили это чудо. Но какими же надо быть дебилам, чтобы не продать Кадара в сосчию год назад, когда бомжи 8 лямов давали.
    Давайте уже определимся раз и навсегда. Мы за торговые отношения с Мордором или ПРОТИВ!!!
    Ссылка
    Cityzen83
    online
      Cityzen83, 28.02.2020 09:22
    +8
    Ну молодцы, Сбагрили это чудо. Но какими же надо быть дебилам, чтобы не продать Кадара в сосчию год назад, когда бомжи 8 лямов давали.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 28.02.2020 09:21
    +8
    Отлично
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 28.02.2020 09:27
    +7
    Вот и отлично !
    Ссылка
    сергей богданов
    online
      сергей богданов, 28.02.2020 09:22
    +7
    Браво
    Ссылка
    REALIST
    online
      REALIST, 28.02.2020 09:25
    +6
    Уря !
    Ссылка
    Ukraine Donetsk
      Ukraine Donetsk, 28.02.2020 10:11
    +5
    На самом деле ДК повезло. Тут тебе и Беседина отстранили на год и Кадара-бокопора продали. Осталось сменить тренера...
    Ссылка
    Robert Monroe
    online
      Robert Monroe, 28.02.2020 09:45
    +5
    korsun_skif, 28.02.2020 09:32
    Давайте уже определимся раз и навсегда. Мы за торговые отношения с Мордором или ПРОТИВ!!!
    А в чём негатив от продажи слабого игрока русским, да ещё и за сумму, которая в 2-3 раза превышает его реальную трансферную стоимость? Можно рассматривать это, как спецоперацию по ослаблению российского клубного футбола) Грубо говоря, если завтра Россия вдруг захочет закупать у Украины фекалии за миллиарды - какой резон отказывать себе в удовольствии нажиться на оккупанте?
    Ссылка
    Вячеслав Середа
      Вячеслав Середа, 28.02.2020 09:35
    +4
    Трансфермаркет пишет,что продали за 3 ляма.
    Ссылка
    genadiy1977
    online
      genadiy1977, 28.02.2020 09:38
    +3
    На даний час грати в Китаї не сильно велике задоволення
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 28.02.2020 10:01
    +2
    Хорошая новость. Таким не место в Динамо.
    Ссылка
    Владислав Шимко
      Владислав Шимко, 28.02.2020 09:53
    +2
    Чудеса случаются
    Ссылка
    vitaha33
    online
      vitaha33, 28.02.2020 09:45
    +2
    Якщо не враховувати зарплату, то продали в плюс, адже заплатили за нього Леху або 1.5, або 2.5, точно не пам'ятаю
    Ссылка
    Robert Monroe
    online
      Robert Monroe, 28.02.2020 09:40
    +2
    То, что избавились от Кадара - это несомненный плюс для ДК, потому что это крайне посредственный защитник, которого можно без потерь заменить любым шабановым, грубо говоря. Уж лучше пусть свои играют, чем такие легионеры. Но как можно было отказаться от прошлогоднего предложения Зенита в 8 млн. евро за венгра - в голове не укладывается. Из-за особенностей мыслительного процесса в головах тренерского штаба и президента (в первую очередь последнего) клуб потерял 5-6 миллионов евро на ровном месте, получив взамен проваленные матчи и привезённые голы.
    Ссылка
    digsum
    online
      digsum, 28.02.2020 09:23
    +2
    Это ему так сказали. На фото ни одного китайца)
    Ссылка
    Robert Monroe
    online
      Robert Monroe, 28.02.2020 10:12
    +1
    UKRAINE FAN, 28.02.2020 09:53
    Ну тогда газ дома отключи!
    Так-то мы газ уже лет 5 у РФ не покупаем, если что.
    Удивительно, что это для кого-то ещё новость.
    Ссылка
    REALIST
    online
      REALIST, 28.02.2020 09:57
    +1
    vitaha33, 28.02.2020 09:45
    Якщо не враховувати зарплату, то продали в плюс, адже заплатили за нього Леху або 1.5, або 2.5, точно не пам'ятаю
    2 млн євро фігурувала інформація у журналістів, але барига-Сурок її не підтвердив, як і не спростував... А от контракт (з/п) там мабуть на порядок вище самої покупки вийшли !
    Ссылка
    REALIST
    online
      REALIST, 28.02.2020 09:55
    +1
    Robert Monroe, 28.02.2020 09:40
    То, что избавились от Кадара - это несомненный плюс для ДК, потому что это крайне посредственный защитник, которого можно без потерь заменить любым шабановым, грубо говоря. Уж лучше пусть свои играют, чем такие легионеры. Но как можно было отказаться от прошлогоднего предложения Зенита в 8 млн. евро за венгра - в голове не укладывается. Из-за особенностей мыслительного процесса в головах тренерского штаба и президента (в первую очередь последнего) клуб потерял 5-6 миллионов евро на ровном месте, получив взамен проваленные матчи и привезённые голы.
    Просто у цього посереднього футболіста досить хороший агент! А відповідно - досить хороший контракт!
    Ссылка
    vitaha33
    online
      vitaha33, 28.02.2020 09:43
    +1
    korsun_skif, 28.02.2020 09:32
    Давайте уже определимся раз и навсегда. Мы за торговые отношения с Мордором или ПРОТИВ!!!
    Якщо впарювати таких як Кадар, ще і за хороші гроші, то за 2 руками
    Ссылка
    REALIST
    online
      REALIST, 28.02.2020 09:32
    +1
    Cityzen83, 28.02.2020 09:22
    Ну молодцы, Сбагрили это чудо. Но какими же надо быть дебилам, чтобы не продать Кадара в сосчию год назад, когда бомжи 8 лямов давали.
    Не факт, що тоді сам Кадар хотів піти в ту клоаку...
    Ссылка
    vitaha33
    online
      vitaha33, 28.02.2020 10:28
    0
    UKRAINE FAN, 28.02.2020 10:18
    То что газ из рашки купили условные Поляки и потом его продали нам сути дела не меняет!
    Ми купляємо газ в європейському хабі, доля російського газу в якому всього 35%
    Ссылка
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