Кадару ищут клуб в Китае

Киевское «Динамо» намерено продать 29-летнего венгерского защитника Тамаша Кадара. «Динамо» ищет для своего футболиста варианты в Китае.

Ранее сообщалось, что игрок может перебраться в один из российских клубов, но до закрытия трансферного окна это маловероятно.

В текущем сезоне Кадар провел за «Динамо» 20 матчей во всех турнирах, где отдал одну результативную передачу.

Контракт Тамаша с киевским клубом рассчитан до лета 2023-го года. Ориентировочная стоимость футболиста составляет €4,5 миллиона.

В активе Кадара 57 матчей в составе сборной Венгрии, где он забил один мяч.