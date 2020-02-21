Кадару ищут клуб в Китае

Киевское «Динамо» намерено избавиться от венгерского защитника

  • 21.02.2020 11:18
  • 1518 просмотров
  • 3 комментария
Кадару ищут клуб в Китае
© ФК Динамо Киев. Тамаш Кадар

Киевское «Динамо» намерено продать 29-летнего венгерского защитника Тамаша Кадара. «Динамо» ищет для своего футболиста варианты в Китае.

Ранее сообщалось, что игрок может перебраться в один из российских клубов, но до закрытия трансферного окна это маловероятно.

В текущем сезоне Кадар провел за «Динамо» 20 матчей во всех турнирах, где отдал одну результативную передачу.

Контракт Тамаша с киевским клубом рассчитан до лета 2023-го года. Ориентировочная стоимость футболиста составляет €4,5 миллиона.

В активе Кадара 57 матчей в составе сборной Венгрии, где он забил один мяч.

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Источник — ТаТоТаке

(4 голоса)

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Комментарии
    Fangold
      Fangold, 21.02.2020 12:18
    0
    О, бачите, якщо не дивитися телевізор, то можна їхати в Китай))
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    dadaali177188
    online
      dadaali177188, 21.02.2020 11:53
    0
    ищут клуб в Китае....это в наказание?
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    avl01021954
      avl01021954, 21.02.2020 11:30
    +3
    Кадар вже давно є баластом в Динамо. Залишається дивуватися, чому так довго його тримали в команді, не даючи грати своїм молодим вихованцям, які нічим не поступаються цьому гравцю.
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    avl01021954
      avl01021954, 21.02.2020 11:30
    +3
    Кадар вже давно є баластом в Динамо. Залишається дивуватися, чому так довго його тримали в команді, не даючи грати своїм молодим вихованцям, які нічим не поступаються цьому гравцю.
    Ссылка
    Fangold
    online
      Fangold, 21.02.2020 12:18
    0
    О, бачите, якщо не дивитися телевізор, то можна їхати в Китай))
    Ссылка
    dadaali177188
    online
      dadaali177188, 21.02.2020 11:53
    0
    ищут клуб в Китае....это в наказание?
    Ссылка
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