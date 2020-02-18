ОФИЦИАЛЬНО. Владимир Танчик перешел в Карпаты

Вслед за Геннадием Пасичем, «Карпаты» объявили о подписании еще одного полузащитника – Владимира Танчика.

28-летний хавбек будет выступать за «Карпаты» как минимум до конца сезона. Танчик взял себя 20-й номер.

Первую половину сезона Танчик провел в «Черноморце». На его счету 2 гола в 10 матчах Первой лиги.