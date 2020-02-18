ОФИЦИАЛЬНО. Владимир Танчик перешел в Карпаты

Вслед за Геннадием Пасичем, «Карпаты» объявили о подписании еще одного полузащитника – Владимира Танчика.
28-летний хавбек будет выступать за «Карпаты» как минимум до конца сезона. Танчик взял себя 20-й номер.
Первую половину сезона Танчик провел в «Черноморце». На его счету 2 гола в 10 матчах Первой лиги.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — ФК Карпаты
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.