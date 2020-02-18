ОФИЦИАЛЬНО. Владимир Танчик перешел в Карпаты

Львовский клуб подписал еще одного хавбека

  • 18.02.2020 16:48
  • 1103 просмотра
  • 4 комментария
ОФИЦИАЛЬНО. Владимир Танчик перешел в Карпаты
© ФК Карпаты

Вслед за Геннадием Пасичем, «Карпаты» объявили о подписании еще одного полузащитника – Владимира Танчика.

28-летний хавбек будет выступать за «Карпаты» как минимум до конца сезона. Танчик взял себя 20-й номер.

Первую половину сезона Танчик провел в «Черноморце». На его счету 2 гола в 10 матчах Первой лиги.

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Источник — ФК Карпаты

(5 голосов)

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Комментарии
    BekXan
      BekXan, 18.02.2020 17:33
    0
    Там скоростная трасса по игрокам.
    Ссылка
    Владимир Пидвирный
      Владимир Пидвирный, 18.02.2020 17:08
    +1
    ЦЕ можна сказати і підсилення. Досить неноганий гравець. В команді буде на провідних ролях.
    Ссылка
    Al Zolo
    online
    Al Zolo, 18.02.2020 16:58
    0
    странно денег у клуба нет а по ярмарке ходят как короли...... Или тут арни за похлебку от безнадеги пишутся
    Ссылка
    prezidend
    online
      prezidend, 18.02.2020 16:55
    0
    По ходу, в пацанів геть безнадьога((
    Ссылка
    Владимир Пидвирный
      Владимир Пидвирный, 18.02.2020 17:08
    +1
    ЦЕ можна сказати і підсилення. Досить неноганий гравець. В команді буде на провідних ролях.
    Ссылка
    BekXan
      BekXan, 18.02.2020 17:33
    0
    Там скоростная трасса по игрокам.
    Ссылка
    Al Zolo
    online
    Al Zolo, 18.02.2020 16:58
    0
    странно денег у клуба нет а по ярмарке ходят как короли...... Или тут арни за похлебку от безнадеги пишутся
    Ссылка
    prezidend
    online
      prezidend, 18.02.2020 16:55
    0
    По ходу, в пацанів геть безнадьога((
    Ссылка
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