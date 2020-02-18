ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты подписали Геннадия Пасича

Львовские «Карпаты» официально объявили о подписании полузащитника Геннадия Пасича.

Детали соглашения не известны, однако сообщается, что 26-летний полузащитник будет играть за «Карпаты» как минимум до конца нынешнего сезона.

В «Карпатах» Пасич будет выступать под 41-м номером.

Первую половину сезона Пасич провел в донецком «Олимпике». На его счету 1 ассист в 9 матчах УПЛ.

Ранее «Карпаты» покинул бразильский форвард Жоау Дженнингс.