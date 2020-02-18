ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты подписали Геннадия Пасича

Львовский клуб продолжает усиливать состав

  • 18.02.2020 16:12
  • 1275 просмотров
  • 1 комментарий
ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты подписали Геннадия Пасича
© ФК Карпаты

Львовские «Карпаты» официально объявили о подписании полузащитника Геннадия Пасича.

Детали соглашения не известны, однако сообщается, что 26-летний полузащитник будет играть за «Карпаты» как минимум до конца нынешнего сезона.

В «Карпатах» Пасич будет выступать под 41-м номером.

Первую половину сезона Пасич провел в донецком «Олимпике». На его счету 1 ассист в 9 матчах УПЛ.

Ранее «Карпаты» покинул бразильский форвард Жоау Дженнингс.

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Источник — ФК Карпаты

(2 голоса)

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Комментарии
    Владимир Пидвирный
      Владимир Пидвирный, 18.02.2020 17:09
    0
    Молодці. Потрібно залишати останнє місце. Непоганий гравець, підсилить команду.
    Ссылка
    Владимир Пидвирный
      Владимир Пидвирный, 18.02.2020 17:09
    0
    Молодці. Потрібно залишати останнє місце. Непоганий гравець, підсилить команду.
    Ссылка
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