Карпаты объявили об уходе бразильского форварда

«Карпаты» на официальном сайте объявили об уходе бразильского форварда Жоау Дженнингса, о чем ранее сообщал Sport.ua.

Ранее сообщалось, что арендованный игрок вернется на родину. Дженнинг провел в составе «Карпат» 12 матчей в УПЛ.

При этом Дженнингс работал с командой на сборах в Турции, однако перед возобновлением чемпионата клуб решил попрощаться с футболистом.

Ранее руководство признало, что «Карпаты» переходят в режим жесткой экономии.