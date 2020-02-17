Карпаты объявили об уходе бразильского форварда

«Карпаты» на официальном сайте объявили об уходе бразильского форварда Жоау Дженнингса, о чем ранее сообщал Sport.ua.
Ранее сообщалось, что арендованный игрок вернется на родину. Дженнинг провел в составе «Карпат» 12 матчей в УПЛ.
При этом Дженнингс работал с командой на сборах в Турции, однако перед возобновлением чемпионата клуб решил попрощаться с футболистом.
Ранее руководство признало, что «Карпаты» переходят в режим жесткой экономии.
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Источник — ФК Карпаты
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