Карпаты покидает легионер из Бразилии

Форвард Жоао Диого Дженнингс в ближайшее время вернется в Бразилию

  • 13.02.2020 13:30
  • 1006 просмотров
  • 1 комментарий
Карпаты покидает легионер из Бразилии
© ФК Карпаты. Жоао Диого Дженнингс

Нападающий «Карпат» Жоао Диого Дженнингс завершает свои выступления в украинской Премьер-лиге.

Как стало известно Sport.ua, «Карпаты» уже согласовали с «Фигейренсе», которому принадлежит контракт футболиста, вопрос досрочного расторжения договора аренды.

Ожидается, что официально об уходе Дженнингса будет объявлено в ближайшее время, после чего форвард продолжит карьеру на родине.

Напомним, в «Карпаты» Жоао Диого Дженнингс перешел минувшим летом. Успел провести 13 поединков за «зелено-белых», но так и не смог отличиться в них результативными действиями.

Ранее «Карпаты» договорились с «Олимпиком» об аренде до конца сезона форварда Матара Дийе.

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 13.02.2020 13:59
    0
    Хлоп їсти хоче, а не так як вівці голодом морять...
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 13.02.2020 13:59
    0
    Хлоп їсти хоче, а не так як вівці голодом морять...
    Ссылка
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