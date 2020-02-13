Карпаты покидает легионер из Бразилии

Нападающий «Карпат» Жоао Диого Дженнингс завершает свои выступления в украинской Премьер-лиге.

Как стало известно Sport.ua, «Карпаты» уже согласовали с «Фигейренсе», которому принадлежит контракт футболиста, вопрос досрочного расторжения договора аренды.

Ожидается, что официально об уходе Дженнингса будет объявлено в ближайшее время, после чего форвард продолжит карьеру на родине.

Напомним, в «Карпаты» Жоао Диого Дженнингс перешел минувшим летом. Успел провести 13 поединков за «зелено-белых», но так и не смог отличиться в них результативными действиями.

Ранее «Карпаты» договорились с «Олимпиком» об аренде до конца сезона форварда Матара Дийе.