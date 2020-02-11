Директор Карпат: «Клуб перешел в режим жесткой экономии»

Ростислав Ящишин рассказал о финансовых проблемах клуба

  • 11.02.2020 11:55
  • 2221 просмотр
  • 5 комментариев
Директор Карпат: «Клуб перешел в режим жесткой экономии»
© fckarpaty.com. Новички команды

Исполнительный директор «Карпат» Ростислав Ящишин подтвердил, что у клуба есть финансовые проблемы, поэтому был включен режим максимальной экономии.

«Перед сборами команду, по разным причинам, оставила довольно солидная группа игроков, поэтому наша задача совместно с тренерским штабом была такой: на основе тех ребят, которые изъявили желание остаться в «Карпатах», создать максимально положительный микроклимат и благодаря этому нивелировать кадровые потери. Главная цель, которую мы преследовали - не стать слабее, и я надеюсь, что нам удалось справиться с этой непростой миссией».

«Наверное, ни для кого не секрет, что периоды до и после отпуска команды были очень критическими, что не могло не сказаться на итоговом результате «Карпат» в турнирной таблице. К счастью, мы уже забыли о гнетущей атмосфере, ультиматумах и недовольстве - с теми, кто остался, мы переступили эту ступеньку и будем двигаться дальше. Сейчас честь клуба защищают те, кто прекрасно понимает: «Карпаты» ждет очень тяжелая весна. Помню, как несколько лет назад известный фанат Ангел перед стартом сезона обратился к команде с просьбой - «Сыграйте хотя бы раз не за деньги, а за город и клуб».

«Что ж, теперь, очевидно, желание Ангела и других фанатов осуществится. «Карпаты» и раньше не шиковали, но сейчас мы вынуждены перейти в режим жесткой экономии. Все игроки - те, которые остались, и те, которые пришли - это прекрасно понимают. Они вместе с тренерами не собираются сдаваться и мириться с последним местом в таблице», - сказал Ящишин.

Зимой команду, среди прочих, покинули Франсиско Ди Франко, Александр Кучер, Алексей Гуцуляк, Сергей Вакуленко, Назар Вербный и другие.

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Источник — ФК Карпаты

(8 голосов)

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Комментарии
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 11.02.2020 12:31
    -7
    Shevchenka2019, 11.02.2020 11:58
    Леви?)))
    Вівці!
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    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 11.02.2020 12:31
    -7
    Падайтє бідним авечкам !
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    bassofon
      bassofon, 11.02.2020 12:24
    -4
    Ой, будто до этого было иначе. Сколько уже лет плавают на дне таблицы.
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    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 11.02.2020 12:23
    -2
    Команда левів з менеджментом гієн.
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    Shevchenka2019
    online
      Shevchenka2019, 11.02.2020 11:58
    +2
    Леви?)))
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    Shevchenka2019
    online
      Shevchenka2019, 11.02.2020 11:58
    +2
    Леви?)))
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