Директор Карпат: «Клуб перешел в режим жесткой экономии»

Исполнительный директор «Карпат» Ростислав Ящишин подтвердил, что у клуба есть финансовые проблемы, поэтому был включен режим максимальной экономии.

«Перед сборами команду, по разным причинам, оставила довольно солидная группа игроков, поэтому наша задача совместно с тренерским штабом была такой: на основе тех ребят, которые изъявили желание остаться в «Карпатах», создать максимально положительный микроклимат и благодаря этому нивелировать кадровые потери. Главная цель, которую мы преследовали - не стать слабее, и я надеюсь, что нам удалось справиться с этой непростой миссией».

«Наверное, ни для кого не секрет, что периоды до и после отпуска команды были очень критическими, что не могло не сказаться на итоговом результате «Карпат» в турнирной таблице. К счастью, мы уже забыли о гнетущей атмосфере, ультиматумах и недовольстве - с теми, кто остался, мы переступили эту ступеньку и будем двигаться дальше. Сейчас честь клуба защищают те, кто прекрасно понимает: «Карпаты» ждет очень тяжелая весна. Помню, как несколько лет назад известный фанат Ангел перед стартом сезона обратился к команде с просьбой - «Сыграйте хотя бы раз не за деньги, а за город и клуб».

«Что ж, теперь, очевидно, желание Ангела и других фанатов осуществится. «Карпаты» и раньше не шиковали, но сейчас мы вынуждены перейти в режим жесткой экономии. Все игроки - те, которые остались, и те, которые пришли - это прекрасно понимают. Они вместе с тренерами не собираются сдаваться и мириться с последним местом в таблице», - сказал Ящишин.

Зимой команду, среди прочих, покинули Франсиско Ди Франко, Александр Кучер, Алексей Гуцуляк, Сергей Вакуленко, Назар Вербный и другие.