ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты продали Гуцуляка в Десну

«Карпаты» на официальном сайте сообщили о переходе атакующего хавбека Алексея Гуцуляка в «Десну».

Подчеркивается, что клубы достигли соглашения о трансфере, однако сумму львовская сторона не называет. «Десна» пока сохраняет молчание по поводу новичка.

22-летний Гуцуляк является воспитанником «Карпат».

Провел за команду 100 матчей и забил 12 голов.

Отметим, что «Карпаты» на фоне информации о финансовых проблемах активно отпускают игроков. Ранее был продан в «Днепр-1» Франсиско Ди Франко.

Кроме того, команду покинули Кристиан Понде, Александр Кучер, Сергей Вакуленко, Назар Вербный и Алексей Ковтун.