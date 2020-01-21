ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты продали Гуцуляка в Десну

Исход игроков «Карпат» продолжается

  • 21.01.2020 21:41
  • 3130 просмотров
  • 10 комментариев
ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты продали Гуцуляка в Десну
© fckarpaty.com

«Карпаты» на официальном сайте сообщили о переходе атакующего хавбека Алексея Гуцуляка в «Десну».

Подчеркивается, что клубы достигли соглашения о трансфере, однако сумму львовская сторона не называет. «Десна» пока сохраняет молчание по поводу новичка.

22-летний Гуцуляк является воспитанником «Карпат».

Провел за команду 100 матчей и забил 12 голов.

Отметим, что «Карпаты» на фоне информации о финансовых проблемах активно отпускают игроков. Ранее был продан в «Днепр-1» Франсиско Ди Франко.

Кроме того, команду покинули Кристиан Понде, Александр Кучер, Сергей Вакуленко, Назар Вербный и Алексей Ковтун.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Карпаты

(13 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Саня Бах
      Саня Бах, 21.01.2020 23:02
    +1
    PFCLviv, 21.01.2020 22:49
    Дербі Юність Верхня Білка - каЛпати !
    Нi, Юнiсть Верхня Бiлка для вiвцiв як Лiверпуль. Для них дербi Малехiв - КАЛпати за щастя буде !!!
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 21.01.2020 22:55
    +1
    Саня Бах, 21.01.2020 22:47
    Дербi Добротвiр - КАЛпати !!!
    або Фенікс - Стефано (Підмонастир) - каЛпати Львів
    Ссылка
    kvlad200760
    online
      kvlad200760, 21.01.2020 22:50
    +1
    Походу Карпати взяли курс на першу лігу!Надія на те що це навмисна акція з метою віджати собі стадіон Україна безмежно мала!
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 21.01.2020 22:49
    +1
    Саня Бах, 21.01.2020 22:47
    Дербi Добротвiр - КАЛпати !!!
    Дербі Юність Верхня Білка - каЛпати !
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 21.01.2020 22:48
    +1
    вівці втікають з ферми
    Ссылка
    Саня Бах
      Саня Бах, 21.01.2020 22:47
    +1
    DidOk, 21.01.2020 21:47
    Ну вже хоч якість кошти отримали. Хоч цей сезон дограють. Але далі чекає ПерДив. Ну може й в аматорах нам доведеться побігати
    Дербi Добротвiр - КАЛпати !!!
    Ссылка
    Rostyslav Karpa
      Rostyslav Karpa, 21.01.2020 22:32
    +1
    Любий гравець, який йде з Карпат це підсилення, бо в Карпатах нормальних гравців немає!!
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 21.01.2020 21:47
    0
    Відхід Гуцуляка це як підсилення для Карпат. Ще й судячи зі всього не безкоштовно пішов)))
    Ссылка
    DidOk
      DidOk, 21.01.2020 21:47
    +1
    Ну вже хоч якість кошти отримали. Хоч цей сезон дограють. Але далі чекає ПерДив. Ну може й в аматорах нам доведеться побігати
    Ссылка
    Денис Тесленко
      Денис Тесленко, 21.01.2020 21:46
    +2
    Карпаты 2020 ))) новый клаб
    Ссылка
    Денис Тесленко
      Денис Тесленко, 21.01.2020 21:46
    +2
    Карпаты 2020 ))) новый клаб
    Ссылка
    Саня Бах
      Саня Бах, 21.01.2020 23:02
    +1
    PFCLviv, 21.01.2020 22:49
    Дербі Юність Верхня Білка - каЛпати !
    Нi, Юнiсть Верхня Бiлка для вiвцiв як Лiверпуль. Для них дербi Малехiв - КАЛпати за щастя буде !!!
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 21.01.2020 22:55
    +1
    Саня Бах, 21.01.2020 22:47
    Дербi Добротвiр - КАЛпати !!!
    або Фенікс - Стефано (Підмонастир) - каЛпати Львів
    Ссылка
    kvlad200760
    online
      kvlad200760, 21.01.2020 22:50
    +1
    Походу Карпати взяли курс на першу лігу!Надія на те що це навмисна акція з метою віджати собі стадіон Україна безмежно мала!
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 21.01.2020 22:49
    +1
    Саня Бах, 21.01.2020 22:47
    Дербi Добротвiр - КАЛпати !!!
    Дербі Юність Верхня Білка - каЛпати !
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 21.01.2020 22:48
    +1
    вівці втікають з ферми
    Ссылка
    Саня Бах
      Саня Бах, 21.01.2020 22:47
    +1
    DidOk, 21.01.2020 21:47
    Ну вже хоч якість кошти отримали. Хоч цей сезон дограють. Але далі чекає ПерДив. Ну може й в аматорах нам доведеться побігати
    Дербi Добротвiр - КАЛпати !!!
    Ссылка
    Rostyslav Karpa
      Rostyslav Karpa, 21.01.2020 22:32
    +1
    Любий гравець, який йде з Карпат це підсилення, бо в Карпатах нормальних гравців немає!!
    Ссылка
    DidOk
      DidOk, 21.01.2020 21:47
    +1
    Ну вже хоч якість кошти отримали. Хоч цей сезон дограють. Але далі чекає ПерДив. Ну може й в аматорах нам доведеться побігати
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 21.01.2020 21:47
    0
    Відхід Гуцуляка це як підсилення для Карпат. Ще й судячи зі всього не безкоштовно пішов)))
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности