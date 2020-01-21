ОФИЦИАЛЬНО: Кучер и еще три игрока покинули Карпаты

Львовские «Карпаты» покинули сразу четыре футболиста. Это защитники Александр Кучер, Алексей Ковтун и Сергей Вакуленко, а также хавбек Назар Вербный. Контракты разорваны по взаимному согласию сторон.

37-летний экс-защитник сборной Украины Александр Кучер стал игроком «зелено-белых» в начале августа 2019 года. Тяжелая травма помешала опытному защитнику полноценно играть в первой половине сезона. Он провел только 4 матча в основном составе «львов».

В этом сезоне Ковтун провел за «Карпаты» шесть матчей, Вакуленко помог «зелено-белым» в 16 поединках, а Вербный отыграл восемь встреч.