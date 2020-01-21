ОФИЦИАЛЬНО: Кучер и еще три игрока покинули Карпаты

Львовский клуб потерял ведущих игроков

  • 21.01.2020 15:18
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  • 1 комментарий
ОФИЦИАЛЬНО: Кучер и еще три игрока покинули Карпаты
© ФК Карпаты
Львовские «Карпаты» покинули сразу четыре футболиста. Это защитники Александр Кучер, Алексей Ковтун и Сергей Вакуленко, а также хавбек Назар Вербный. Контракты разорваны по взаимному согласию сторон.
 
37-летний экс-защитник сборной Украины Александр Кучер стал игроком «зелено-белых» в начале августа 2019 года. Тяжелая травма помешала опытному защитнику полноценно играть в первой половине сезона. Он провел только 4 матча в основном составе «львов».
 
В этом сезоне Ковтун провел за «Карпаты» шесть матчей, Вакуленко помог «зелено-белым» в 16 поединках, а Вербный отыграл восемь встреч.
 
Напомним, ранее игроки «Карпат» отказывались тренироваться, а проведение зимнего сбора было под угрозой. Причина – долги по зарплате, которую футболисты не получают еще с сентября. В команде продолжают ожидать денег, но при этом решили начать тренировочный процесс.
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Источник — ФК Карпаты

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Комментарии
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 21.01.2020 15:26
    0
    Жопа клубу
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 21.01.2020 15:26
    0
    Жопа клубу
    Ссылка
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