Динамо подписало форварда Муйиву – СМИ

Нигерийский форвард Ола Муйива станет игроком киевского «Динамо». Об этом сообщает Sport24.

По информации издания, «Динамо» подписало с 21-летним нигерийцем контракт на 3,5 года.

Муйива перейдет в «Динамо» на правах свободного агента. Его предыдущим клубом был российский «Тамбов», контракт с которым истек 1 января.

За «Тамбов» он провел 35 матчей, в которых забил 3 гола и сделал 1 ассист.

Также играл за белорусский «Дняпро», «Локомотив» Ташкент и «Саксан» из Молдовы. Игрок сборной Нигерии U-23

Муйива является левым вингером. Также способен сыграть на позиции правого вингера и центрфорварда. Трансферная стоимость оценивается в 250 тысяч евро.

Агентом Муйивы является Дмитрий Селюк.