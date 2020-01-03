Динамо подписало форварда Муйиву – СМИ

Нигерийский форвард Ола Муйива станет игроком киевского «Динамо». Об этом сообщает Sport24.
По информации издания, «Динамо» подписало с 21-летним нигерийцем контракт на 3,5 года.
Муйива перейдет в «Динамо» на правах свободного агента. Его предыдущим клубом был российский «Тамбов», контракт с которым истек 1 января.
За «Тамбов» он провел 35 матчей, в которых забил 3 гола и сделал 1 ассист.
Также играл за белорусский «Дняпро», «Локомотив» Ташкент и «Саксан» из Молдовы. Игрок сборной Нигерии U-23
Муйива является левым вингером. Также способен сыграть на позиции правого вингера и центрфорварда. Трансферная стоимость оценивается в 250 тысяч евро.
Агентом Муйивы является Дмитрий Селюк.
Источник — Sport24
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А якщо серйозно, то потрібно визнати, що Суркіс ще той тактик!
А якщо ще серйозніше, то це повний пі*дос! ...
Ещё один Умка подписался в команду балбесов от Суркиса !!
Готовь вазелин и валидол!
Ты знаешь чики-чики-чики-чикита
Где его только черти не носили.... Как Жерсон, забьёт гол Шахтёру и на пенсию
Зинченко в Уфе за 34 матча забил 2 и отдал 3 голевые и уже в МС.
А этот пойдет дальше.
Зинченко в Уфе за 34 матча забил 2 и отдал 3 голевые и уже в МС.
А этот пойдет дальше.
Ещё один Умка подписался в команду балбесов от Суркиса !!
Готовь вазелин и валидол!
Хотя, о чем это я? Какая там может быть модель у Динамы))
Зинченко в Уфе за 34 матча забил 2 и отдал 3 голевые и уже в МС.
А этот пойдет дальше.
Это из серии: что такое безнадёга и как с этим бороться...
Зинченко в Уфе за 34 матча забил 2 и отдал 3 голевые и уже в МС.
А этот пойдет дальше.
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