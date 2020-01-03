Динамо подписало форварда Муйиву – СМИ

Ола Муйива станет игроком «Динамо»

  • 03.01.2020 16:02
  • 14197 просмотров
  • 51 комментарий
Динамо подписало форварда Муйиву – СМИ
© instagram.com/olabiranmuyiwa11

Нигерийский форвард Ола Муйива станет игроком киевского «Динамо». Об этом сообщает Sport24.

По информации издания, «Динамо» подписало с 21-летним нигерийцем контракт на 3,5 года.

Муйива перейдет в «Динамо» на правах свободного агента. Его предыдущим клубом был российский «Тамбов», контракт с которым истек 1 января.

За «Тамбов» он провел 35 матчей, в которых забил 3 гола и сделал 1 ассист.

Также играл за белорусский «Дняпро», «Локомотив» Ташкент и «Саксан» из Молдовы. Игрок сборной Нигерии U-23

Муйива является левым вингером. Также способен сыграть на позиции правого вингера и центрфорварда. Трансферная стоимость оценивается в 250 тысяч евро.

Агентом Муйивы является Дмитрий Селюк.

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Источник — Sport24

(25 голосов)

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Комментарии
    nicolas-morgun
    nicolas-morgun, 03.01.2020 17:32
    0
    Alexey Antonenko, 03.01.2020 17:30
    Суркис его в казино на нг выиграл?
    А на старый НГ - как очередную ставку, на красное поставит ( чернового на красное )
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    Myroslav90
      Myroslav90, 03.01.2020 17:32
    0
    Бля..3 гола...вільний агент, шо вони там крять, вже краще б мене взяли. я тоже вільний агент, і за 1к долярів готовий рвати той газон, + їжа і хата, павда можу жити на базі...або Мілю верніт чи Дечвіча, ті 200% більше користі принесуть...або китайцям було продати, коли ті хотіли...
    Ссылка
    Maradona
    online
      Maradona, 03.01.2020 17:32
    0
    Mr.Budd, 03.01.2020 16:21
    Форвард с 3мя голами за 35 матчей. Наверное, за свою опасность получил кличку "тамбовский волк"
    Ну в Соля 13 матчів - 1 гол, поки що статистика навіть краща! :D
    А якщо серйозно, то потрібно визнати, що Суркіс ще той тактик!
    А якщо ще серйозніше, то це повний пі*дос! ...
    Ссылка
    Виктор Иванов
      Виктор Иванов, 03.01.2020 17:32
    0
    zakharka, 03.01.2020 17:10
    Блин ! А как же совы угукать будут?!!!
    Ещё один Умка подписался в команду балбесов от Суркиса !!
    Готовь вазелин и валидол!
    Они будут на нём тренировать свои вяканья. Типа испытателем будет.
    Ссылка
    Alexey Antonenko
    online
      Alexey Antonenko, 03.01.2020 17:30
    +1
    Суркис его в казино на нг выиграл?
    Ссылка
    Виктор Иванов
      Виктор Иванов, 03.01.2020 17:28
    +2
    Мальчик НЕ хочет в Тамбов?*
    Ты знаешь чики-чики-чики-чикита
    Где его только черти не носили.... Как Жерсон, забьёт гол Шахтёру и на пенсию
    Ссылка
    Surkisfuilo
    online
    Surkisfuilo, 03.01.2020 17:27
    +4
    Так ось він який, супер-мега-нападач для Динамо!
    Ссылка
    REALIST
    online
      REALIST, 03.01.2020 17:25
    +3
    "За «Тамбов» он провел 35 матчей, в которых забил 3 гола и сделал 1 ассист" - стовідсоткова заміна Бесєдіну...
    Ссылка
    Sarmat
      Sarmat, 03.01.2020 17:23
    +2
    Родрігесу напарник ходить по барах
    Ссылка
    УАФ– М а ф і я!
    online
      УАФ– М а ф і я!, 03.01.2020 17:13
    0
    Удачи в Динамо. Надеюсь он не будет лавку греть!
    Ссылка
    zhyr
    online
    zhyr, 03.01.2020 17:12
    +1
    odiniznashih, 03.01.2020 17:02
    А чем не нравится статистика?
    Зинченко в Уфе за 34 матча забил 2 и отдал 3 голевые и уже в МС.
    А этот пойдет дальше.
    А Лунін взагалі голів не забивав і Реал купив.
    Ссылка
    zhyr
    online
    zhyr, 03.01.2020 17:11
    0
    в 21 рік вже все СНГ об"їздив
    Ссылка
    Саша Петрик
    online
      Саша Петрик, 03.01.2020 17:11
    +4
    odiniznashih, 03.01.2020 17:02
    А чем не нравится статистика?
    Зинченко в Уфе за 34 матча забил 2 и отдал 3 голевые и уже в МС.
    А этот пойдет дальше.
    Скоро продадим эту муйву в мансити значит
    Ссылка
    zakharka
    online
      zakharka, 03.01.2020 17:10
    -1
    Блин ! А как же совы угукать будут?!!!
    Ещё один Умка подписался в команду балбесов от Суркиса !!
    Готовь вазелин и валидол!
    Ссылка
    zvalenok03
    online
      zvalenok03, 03.01.2020 17:10
    +1
    А совы одобрили такой трансфер?
    Ссылка
    odiniznashih
    online
      odiniznashih, 03.01.2020 17:05
    +1
    Roland, 03.01.2020 16:54
    Динамо знову купляє дешёвого вінгера, їх в динамо по 5 чоловік на місце. На жаль в динамо нічого не змінюється, та вже і зміниться, по крайній мірі поки буде Суркіс. Одних продають а на їх місце набирають таких же дешевих нікчемний футболістів.
    Ну так они просто берут футболистов , а надобрать под модель игры команды и тренера.
    Хотя, о чем это я? Какая там может быть модель у Динамы))
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    AK_228
    online
      AK_228, 03.01.2020 17:04
    0
    Шахтер напрягся
    Ссылка
    axylinam
    axylinam, 03.01.2020 17:03
    0
    Ещё пару таких трансферов и половину страны превратят в антисемитов
    Ссылка
    odiniznashih
    online
      odiniznashih, 03.01.2020 17:02
    +1
    Саша Петрик, 03.01.2020 16:44
    Статистика 'потрясающая'
    А чем не нравится статистика?
    Зинченко в Уфе за 34 матча забил 2 и отдал 3 голевые и уже в МС.
    А этот пойдет дальше.
    Ссылка
    Roland
    online
    Roland, 03.01.2020 16:54
    +3
    Динамо знову купляє дешёвого вінгера, їх в динамо по 5 чоловік на місце. На жаль в динамо нічого не змінюється, та вже і зміниться, по крайній мірі поки буде Суркіс. Одних продають а на їх місце набирають таких же дешевих нікчемний футболістів.
    Ссылка
    nicolas-morgun
    nicolas-morgun, 03.01.2020 16:07
    +14
    Ох и Форварда динамовцы оторвали... Таких в каждом райцентре вокруг Киева десятками бегают.
    Это из серии: что такое безнадёга и как с этим бороться...
    Ссылка
    Владимир Ключка
      Владимир Ключка, 03.01.2020 16:08
    +13
    вот это трансфер.... а вы то думали...
    Ссылка
    SandroKing
    online
      SandroKing, 03.01.2020 16:24
    +12
    Нормально. Сов нужно поддерживать. Вымирают же бедные от голода. Сурок знатный защитник экосистемы. Вот тольк с футболом плохо, да и с головой не очень
    Ссылка
    Mr.Budd
      Mr.Budd, 03.01.2020 16:21
    +11
    Форвард с 3мя голами за 35 матчей. Наверное, за свою опасность получил кличку "тамбовский волк"
    Ссылка
    shevsen
      shevsen, 03.01.2020 16:43
    +9
    Даже Тамбов отказался. Но ДК не Тамбов...
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 03.01.2020 16:42
    +9
    Отличное усиление уровня нынашего Динамо. За топ 5 смогут побороться.
    Ссылка
    Slevin
      Slevin, 03.01.2020 16:06
    +9
    дуже серйозне підсилення )))
    Ссылка
    Саша Петрик
    online
      Саша Петрик, 03.01.2020 16:44
    +8
    Статистика 'потрясающая'
    Ссылка
    Юрий Карпенко
    online
      Юрий Карпенко, 03.01.2020 16:20
    +8
    А вы что хотели, пока Сурки будут у руля, и будет в Динамо происходить 95 квартал, ложили они на клуб и на болельщиков, клуб для отмывки бабла вот и все
    Ссылка
    Саша Петрик
    online
      Саша Петрик, 03.01.2020 16:30
    +7
    Муйва какая-то короче, главное теперь что б не оказалось что у селюка ещё таких с десяток, а то передаривать не успевают
    Ссылка
    marko2020
    online
      marko2020, 03.01.2020 16:50
    +6
    Суркис, хорош бухать!
    Ссылка
    acfred
    online
      acfred, 03.01.2020 16:15
    +6
    усиления для бронзы в чемпионате ? ну совсем дерьмово дела видно...
    Ссылка
    common_sense
    online
      common_sense, 03.01.2020 16:47
    +5
    250 косых отмыто
    Ссылка
    ares10
      ares10, 03.01.2020 16:41
    +5
    невже Циташвілі і Супряга гірші? думаю в 35 матчах в ліге рівня фнл вони б по 10мінімум забили. Здається тут тупо Селюк порішав із кимось в Динамо. Причому якщо Селюка все влаштовує отримає відсоток із явно немалої заплати в Динамо то агентів і тренерів Динамо не зрозуміти зовсім.
    Ссылка
    Саша Петрик
    online
      Саша Петрик, 03.01.2020 16:09
    +5
    Ну все, селюк впарил все что завалилось на складе сурка, теперь у нас супердуэт форвардов, хуба-буба младший и этот ноунейм, пара шева-ребров отдыхает
    Ссылка
    Surkisfuilo
    online
    Surkisfuilo, 03.01.2020 17:27
    +4
    Так ось він який, супер-мега-нападач для Динамо!
    Ссылка
    Саша Петрик
    online
      Саша Петрик, 03.01.2020 17:11
    +4
    odiniznashih, 03.01.2020 17:02
    А чем не нравится статистика?
    Зинченко в Уфе за 34 матча забил 2 и отдал 3 голевые и уже в МС.
    А этот пойдет дальше.
    Скоро продадим эту муйву в мансити значит
    Ссылка
    Nashwill
      Nashwill, 03.01.2020 16:50
    +4
    Женя Гирич, 03.01.2020 16:33
    Мда...250 тысяч евро... Для сравнения Луизао из Ворсклы в 1,5 миллиона оценивается тем же трансфермаркетом. Мда.
    хз... по ціні - дійсно шлак. але підписали вільним агентом,тож тепер можуть продати за 300-500к. який-не який навар але трансфер дійсно не вражає (сказав би - гівняний,але побачу гру - тоді,може,й скажу)
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    axylinam
    axylinam, 03.01.2020 16:24
    +4
    На фото мужик лет 30-35,а пишут ,шо 21,ничего страшного нет,перекрасят в блондина и он будет косить под Тайсона
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    Dirkochelo
    online
      Dirkochelo, 03.01.2020 16:22
    +4
    Ну нарешті закінчиться довічна гегемонія гризунів над пятнистими кочетами. Усе! Ми чампіони, якщо не цьоморіч, то у наступному прязидентському терміні обовязково!
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