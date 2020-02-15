ВИДЕО. Лучший бомбардир Львова перешел в Динамо Тбилиси

21-летний бразильский вингер ПФК «Львов» Пернамбуко перешел в грузинский «Динамо Тбилиси», который является действующим чемпионом Грузии.

Об этом сообщает авторитетный портал Transfermarkt, а также грузинская пресса. Сами клубы пока не подтвердили трансфер.

Отметим, что в этом сезоне Пернамбуко забил 3 мяча в 18 матчах украинской Премьер-лиги. Он делит первое место в списке лучших бомбардиров клуба с Ренаном.

Ранее сообщалось, что хавбек «Львова» Педро может перебраться в Финляндию.