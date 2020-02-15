ВИДЕО. Лучший бомбардир Львова перешел в Динамо Тбилиси

Пернамбуко продолжит карьеру в стане чемпиона Грузии

  • 15.02.2020 09:35
  • 1138 просмотров
  • 2 комментария
ВИДЕО. Лучший бомбардир Львова перешел в Динамо Тбилиси
© Instagram. Пернамбуко

21-летний бразильский вингер ПФК «Львов» Пернамбуко перешел в грузинский «Динамо Тбилиси», который является действующим чемпионом Грузии.

Об этом сообщает авторитетный портал Transfermarkt, а также грузинская пресса. Сами клубы пока не подтвердили трансфер.

Отметим, что в этом сезоне Пернамбуко забил 3 мяча в 18 матчах украинской Премьер-лиги. Он делит первое место в списке лучших бомбардиров клуба с Ренаном.

Ранее сообщалось, что хавбек «Львова» Педро может перебраться в Финляндию.

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    VVO
      VVO, 15.02.2020 10:15
    0
    kerch30, 15.02.2020 10:09
    Ще один бразилец Львова перейшов в ТОП клуб
    До чого тут ТОП клуб? Для початку потрібно навчитись продавати гравців хоча б кудись, а не так просто відпускаючи як вільних агентів а потім уже говорити про ТОП. І в даному випадку сподіваюсь що це саме продаж гравця.
    Ссылка
    kerch30
    online
      kerch30, 15.02.2020 10:09
    0
    Ще один бразилец Львова перейшов в ТОП клуб
    Ссылка
    VVO
      VVO, 15.02.2020 10:15
    0
    kerch30, 15.02.2020 10:09
    Ще один бразилец Львова перейшов в ТОП клуб
    До чого тут ТОП клуб? Для початку потрібно навчитись продавати гравців хоча б кудись, а не так просто відпускаючи як вільних агентів а потім уже говорити про ТОП. І в даному випадку сподіваюсь що це саме продаж гравця.
    Ссылка
    kerch30
    online
      kerch30, 15.02.2020 10:09
    0
    Ще один бразилец Львова перейшов в ТОП клуб
    Ссылка
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