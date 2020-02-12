Хавбек Львова Педро может перебраться в Финляндию

21-летний бразильский полузащитник «Львова» Педро близок к переходу в новый клуб.

Футболист рассматривает несколько предложений от иностранных команд. Одно из них — аренда в финский КуПС.

В текущем сезоне Педро провел за «Львов» 13 матчей в УПЛ, где забил один гол.

Ориентировочная стоимость футболиста составляет €400 тысяч.