Хавбек Львова Педро может перебраться в Финляндию

21-летний бразильский полузащитник «Львова» Педро близок к переходу в новый клуб.
Футболист рассматривает несколько предложений от иностранных команд. Одно из них — аренда в финский КуПС.
В текущем сезоне Педро провел за «Львов» 13 матчей в УПЛ, где забил один гол.
Ориентировочная стоимость футболиста составляет €400 тысяч.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sportarena
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.