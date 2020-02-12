Хавбек Львова Педро может перебраться в Финляндию

Футболистом интересуется КуПС

  • 12.02.2020 12:29
  • 500 просмотров
  • 2 комментария
Хавбек Львова Педро может перебраться в Финляндию
© ФК Львов. Педро

21-летний бразильский полузащитник «Львова» Педро близок к переходу в новый клуб.

Футболист рассматривает несколько предложений от иностранных команд. Одно из них — аренда в финский КуПС.

В текущем сезоне Педро провел за «Львов» 13 матчей в УПЛ, где забил один гол.

Ориентировочная стоимость футболиста составляет €400 тысяч.

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Источник — Sportarena

(1 голос)

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Комментарии
    kerch30
    online
      kerch30, 12.02.2020 13:07
    0
    А пан.Егиша его наигривал. Логично поел бразилец ЛИМО и в Лапландию захотел
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 12.02.2020 13:00
    0
    на повышение
    Ссылка
    kerch30
    online
      kerch30, 12.02.2020 13:07
    0
    А пан.Егиша его наигривал. Логично поел бразилец ЛИМО и в Лапландию захотел
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 12.02.2020 13:00
    0
    на повышение
    Ссылка
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