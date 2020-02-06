Мариуполь арендует Игнатенко до конца сезона

Хавбек «Шахтера» доиграет сезон в «Мариуполе»

  • 06.02.2020 17:06
  • 475 просмотров
  • 1 комментарий
Мариуполь арендует Игнатенко до конца сезона
© ФК Ференцварош. Даниил Игнатенко

Полузащитник «Шахтера» Даниил Игнатенко перейдет на правах аренды до конца сезона в «Мариуполь».

Игнатенко уже принял участие в контрольном матче «Мариуполя» против «Стрипфинга» (3:2).

Первую половину сезона Игнатенко провел в аренде в «Ференцвароше». Аренда была досрочно расторгнута 31 января.

В составе «Ференцвароша» Игнатенко провел 26 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 гол и сделал 1 ассист.

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Источник — ТК Футбол

(1 голос)

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Комментарии
    ihor7003
    online
      ihor7003, 06.02.2020 17:12
    +1
    Кто б сомневался!!!!!!
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 06.02.2020 17:12
    +1
    Кто б сомневался!!!!!!
    Ссылка
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