Мариуполь арендует Игнатенко до конца сезона

Полузащитник «Шахтера» Даниил Игнатенко перейдет на правах аренды до конца сезона в «Мариуполь».

Игнатенко уже принял участие в контрольном матче «Мариуполя» против «Стрипфинга» (3:2).

Первую половину сезона Игнатенко провел в аренде в «Ференцвароше». Аренда была досрочно расторгнута 31 января.

В составе «Ференцвароша» Игнатенко провел 26 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 гол и сделал 1 ассист.