Мариуполь арендует Игнатенко до конца сезона

Полузащитник «Шахтера» Даниил Игнатенко перейдет на правах аренды до конца сезона в «Мариуполь».
Игнатенко уже принял участие в контрольном матче «Мариуполя» против «Стрипфинга» (3:2).
Первую половину сезона Игнатенко провел в аренде в «Ференцвароше». Аренда была досрочно расторгнута 31 января.
В составе «Ференцвароша» Игнатенко провел 26 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 гол и сделал 1 ассист.
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Источник — ТК Футбол
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