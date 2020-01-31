ОФИЦИАЛЬНО: Ференцварош досрочно вернул Игнатенко в Шахтер

Венгерский «Ференцварош» избавился от арендованного у донецкого «Шахтера» полузащитника Даниила Игнатенко.

Аренда была рассчитана до конца сезона 2019/20, но руководство «Ференцвароша» решило досрочно прервать соглашение.

Напомним, «Ференцварош» арендовал Игнатенко летом 2019 года. За полгода хавбек провел за команду Сергея Реброва 26 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 гол и сделал 1 ассист.