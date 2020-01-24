Десна подписала защитника сборной Эстонии

«Десна» объявила о подписании контракт с эстонским защитником Йоонасом Таммом. Черниговский клуб подписал контракт с игроком на 1,5 года. В соглашении есть опция продления еще на один год.

Тамм является игроком национальной сборной Эстонии. В «Десне» он взял себе номер 4.

В сезоне 2019 он играл за «Лиллестрем», за который сыграл 15 матчей.

За сборную Эстонии провел 35 матчей, забил 3 мяча и отдал 2 голевые передачи.

Ранее «Десна» подписала Андрея Тотовицкого.