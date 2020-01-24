Десна подписала защитника сборной Эстонии

«Десна» объявила о подписании контракт с эстонским защитником Йоонасом Таммом. Черниговский клуб подписал контракт с игроком на 1,5 года. В соглашении есть опция продления еще на один год.
Тамм является игроком национальной сборной Эстонии. В «Десне» он взял себе номер 4.
В сезоне 2019 он играл за «Лиллестрем», за который сыграл 15 матчей.
За сборную Эстонии провел 35 матчей, забил 3 мяча и отдал 2 голевые передачи.
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Источник — ФК Десна
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