Десна подписала защитника сборной Эстонии

Йоонас Тамм продолжит карьеру в Украине

  • 24.01.2020 10:20
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Десна подписала защитника сборной Эстонии
© ФК Десна. Йоонас Тамм

«Десна» объявила о подписании контракт с эстонским защитником Йоонасом Таммом. Черниговский клуб подписал контракт с игроком на 1,5 года. В соглашении есть опция продления еще на один год.

Тамм является игроком национальной сборной Эстонии. В «Десне» он взял себе номер 4.
 
В сезоне 2019 он играл за «Лиллестрем», за который сыграл 15 матчей.
 
За сборную Эстонии провел 35 матчей, забил 3 мяча и отдал 2 голевые передачи. 

Ранее «Десна» подписала Андрея Тотовицкого.

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Источник — ФК Десна

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