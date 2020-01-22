ОФИЦИАЛЬНО. Андрей Тотовицкий - игрок Десны

Хавбек подписал контракт на 2 года

  • 22.01.2020 10:28
  • 948 просмотров
  • 1 комментарий
ОФИЦИАЛЬНО. Андрей Тотовицкий - игрок Десны
© desna.football

«Десна» на официальном сайте объявила о подписании контракта с полузащитником Андреем Тотовицким.

Указано, что срок контракта - 2 года. Ранее тренер Александр Рябоконь подчеркнул, что речь идет не об аренде, а о полноценном договоре.

Контракт 27-летнего Тотовицкого принадлежал «Шахтеру», но в нынешнем сезоне игрок на поле не выходил. Выступал за «Мариуполь», а также играл в Бельгии.

Ранее клуб оформил контракт с Алексеем Гуцуляком.

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Источник — ФК Десна

(5 голосов)

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Комментарии
    NachoBarbero
    NachoBarbero, 22.01.2020 10:47
    0
    Десна будет бороться за топ 3
    Ссылка
    NachoBarbero
    NachoBarbero, 22.01.2020 10:47
    0
    Десна будет бороться за топ 3
    Ссылка
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