ОФИЦИАЛЬНО. Андрей Тотовицкий - игрок Десны

«Десна» на официальном сайте объявила о подписании контракта с полузащитником Андреем Тотовицким.
Указано, что срок контракта - 2 года. Ранее тренер Александр Рябоконь подчеркнул, что речь идет не об аренде, а о полноценном договоре.
Контракт 27-летнего Тотовицкого принадлежал «Шахтеру», но в нынешнем сезоне игрок на поле не выходил. Выступал за «Мариуполь», а также играл в Бельгии.
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Источник — ФК Десна
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