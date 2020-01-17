ОФИЦИАЛЬНО. Олимпик подтвердил аренду защитника Динамо

«Олимпик» на официальном сайте подтвердил аренду защитника «Динамо» Никиты Кравченко.
Соглашение с 22-летним игроком рассчитано до конца сезона 2019/20. В составе «Динамо» в Премьер-лиге провел 3 матча.
Никита хорошо знаком с Висенте Гомесом, под руководством которого выступал за молодежную команду «Динамо».
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Источник — ФК Олимпик Донецк
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