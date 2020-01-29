Воспитанник Шахтера продолжит карьеру в Армении

Украинский защитник Сергей Вакуленко будет защищать цвета клуба «Арарат-Армения».
Игрок на правах свободного агента подписал контракт на 1 год с опцией продления на 1,5 года. Украинец уже присоединился к новой команде на кипрском сборе.
26-летний футболист осенью выступал за львовские «Карпаты», он провел 16 матчей. До 2019 года Вакуленко находился в структуре «Шахтера», но все время проходил игровую практику в арендах.
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Источник — Footboom
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