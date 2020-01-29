Воспитанник Шахтера продолжит карьеру в Армении

Защитник Сергей Вакуленко будет защищать цвета «Арарата-Армения»

  • 29.01.2020 13:18
  • 914 просмотров
  • 1 комментарий
Воспитанник Шахтера продолжит карьеру в Армении
© ФК Олимпик Донецк. Сергей Вакуленко

Украинский защитник Сергей Вакуленко будет защищать цвета клуба «Арарат-Армения».

Игрок на правах свободного агента подписал контракт на 1 год с опцией продления на 1,5 года. Украинец уже присоединился к новой команде на кипрском сборе.

26-летний футболист осенью выступал за львовские «Карпаты», он провел 16 матчей. До 2019 года Вакуленко находился в структуре «Шахтера», но все время проходил игровую практику в арендах. 

 
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Footboom

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    NachoBarbero
    online
    NachoBarbero, 29.01.2020 13:30
    -3
    Этого футболиста давным давно списали со счёта, зачем о нём писать?)
    Ссылка
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности