Воспитанник Шахтера продолжит карьеру в Армении

Украинский защитник Сергей Вакуленко будет защищать цвета клуба «Арарат-Армения».

Игрок на правах свободного агента подписал контракт на 1 год с опцией продления на 1,5 года. Украинец уже присоединился к новой команде на кипрском сборе.

26-летний футболист осенью выступал за львовские «Карпаты», он провел 16 матчей. До 2019 года Вакуленко находился в структуре «Шахтера», но все время проходил игровую практику в арендах.