Вакуленко разорвал контракт с Карпатами

26-летний защитник львовских «Карпат» Сергей Вакуленко разорвал контракт с клубом. В то же время, у игрока уже есть потенциальные работодатели - на футболиста претендуют «Рух» и «Ингулец».

Напомним, что в «Карпаты» Сергей Вакуленко перешел в июне прошлого года. До этого выступал за «Арсенал-Киев», который арендовал игрока у донецкого "Шахтера". Вызывался в сборные Украины разных возрастов, в частности, юношескую и молодежную.