Вакуленко разорвал контракт с Карпатами

26-летний защитник львовских «Карпат» Сергей Вакуленко разорвал контракт с клубом. В то же время, у игрока уже есть потенциальные работодатели - на футболиста претендуют «Рух» и «Ингулец».
Напомним, что в «Карпаты» Сергей Вакуленко перешел в июне прошлого года. До этого выступал за «Арсенал-Киев», который арендовал игрока у донецкого "Шахтера". Вызывался в сборные Украины разных возрастов, в частности, юношескую и молодежную.
Ранее игроки «Карпат» отказывались тренироваться, а проведение зимнего сбора было под угрозой. Причина – долги по зарплате, которую футболисты не получают еще с сентября. В команде продолжают ожидать денег, но при этом решили начать тренировочный процесс.
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Источник — Footboom
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