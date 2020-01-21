Вакуленко разорвал контракт с Карпатами

На игрока претендуют «Ингулец» и «Рух»

  • 21.01.2020 14:37
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Вакуленко разорвал контракт с Карпатами
© ФК Карпаты. Сергей Вакуленко
26-летний защитник львовских «Карпат» Сергей Вакуленко разорвал контракт с клубом. В то же время, у игрока уже есть потенциальные работодатели - на футболиста претендуют «Рух» и «Ингулец». 
 
Напомним, что в «Карпаты» Сергей Вакуленко перешел в июне прошлого года. До этого выступал за «Арсенал-Киев», который арендовал игрока у донецкого "Шахтера". Вызывался в сборные Украины разных возрастов, в частности, юношескую и молодежную. 
 
Ранее игроки «Карпат» отказывались тренироваться, а проведение зимнего сбора было под угрозой. Причина – долги по зарплате, которую футболисты не получают еще с сентября. В команде продолжают ожидать денег, но при этом решили начать тренировочный процесс.
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Источник — Footboom

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