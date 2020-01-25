Карпаты отправились в Турцию

В субботу, 25-го января делегация львовских «Карпат» отправилась в Турцию на учебно-тренировочные сборы, которые продлятся до 15-го февраля. У команды будет два места дислокации: сначала она будет жить в Сиде, а затем переберется в Белек. Главный тренер «зелено-белых» Роман Санжар взял с собой 19 игроков, среди которых есть ребята из молодежной и юниорской команды.

Вратари: Олег Кудрик, Валентин Горох;

Защитники: Владимир Якимец, Олег Веремеенко, Тим Халл, Марвин Мартинс, Владислав Дубинчак, Роман Слива;

Полузащитники: Дмитрий Клец, Артем Козак, Роман Толочко, Юрий Тлумак, Остап Притула, Егор Назарина, Ростислав Лях;

Нападающие: Кирил Кириленка, Гишам Лейоус, Жоао Диого Дженнингс, Александру Бойчук.

Также с командой на сборы отправились защитник Андро Гиоргадзе и хавбек Алексей Хахлев.

В Турции «Карпаты» проведут шесть спаррингов. Первый матч запланирован на 29-е января, соперником «львов» будет действующий чемпион Словакии — братиславский «Слован». Через три дня львовян ждет спарринг против другой словацкой команды — «Середь». 5-го февраля запланирована встреча с боснийским коллективом «Тузла Сити». 8-го февраля львовяне сыграют с узбекским «Металлургом» из Бекабада. 11-го числа «Карпаты» будут играть против «Кьоге», представляющий второй дивизион Дании. В заключительном поединке на турецкой земле подопечные Романа Санжара померяются силами с чемпионом Беларуси — брестским «Динамо», игра состоится 14-го февраля.