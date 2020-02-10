ОФИЦИАЛЬНО. Каниболоцкий стал голкипером львовских Карпат

Вратарь главной задачей назвал помощь клубу в сохранении прописки в УПЛ

  • 10.02.2020 23:16
  • 479 просмотров
  • 2 комментария
ОФИЦИАЛЬНО. Каниболоцкий стал голкипером львовских Карпат
© ФК Карпаты Львов. Антон Каниболоцкий

Львовские «Карпаты» подписали контракт с опытным голкипером Антоном Каниболоцким. Вратарь ранее выступал за «Днепр», «Кривбасс», «Шахтер», азербайджанский «Карабах» и польскую «Медзь». Новичок зелено-белого клуба рассказал о своем переходе:

«Я давно не играл в украинском чемпионате – дома всегда приятно выступать. Постоянно следил за УПЛ, поэтому нахожусь в курсе событий. Я неоднократно играл против «Карпат», особенно непросто было противостоять им во Львове. В памяти остались только положительные воспоминания. Теперь приложу все усилия, чтобы помочь львовской команде. Здесь замечательный коллектив, хорошие ребята, никаких проблем с адаптацией не возникает. Например, Олега Кудрика еще по «Шахтеру» знал. Конкуренция – это нормальное явление, все хотят играть, но решает только тренер.

У меня была пауза в выступлениях, я пропустил определенный период. Хотя в матче против узбекского «Металлурга» не испытывал проблем. Первоочередная задача – набрать оптимальные кондиции. Нужно немного времени, чтобы почувствовать игровой тонус, хотя это произойдет довольно быстро. Когда я получил предложение от «Карпат» – долго не думал. Сейчас перед нами стоит непростая задача, но мы постараемся сделать все зависящее от нас, чтобы улучшить турнирное положение и, как минимум, остаться в Премьер-лиге. Есть еще достаточно времени, проводим интенсивные тренировки и хорошие спарринги.

У нас много молодых ребят в коллективе, получается так, что я буду одним из старейших. Время летит быстро, мне уже 31. Статус ветерана? Смогу подсказать партнерам, покричать немного (улыбается). Как по мне, в команде должно быть возрастной баланс. Думаю, у нас с этим порядок».

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Источник — ФК Карпаты

(6 голосов)

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Комментарии
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 10.02.2020 23:36
    0
    я и забыл про его существование
    Ссылка
    wicker
    online
      wicker, 10.02.2020 23:27
    0
    OK
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 10.02.2020 23:36
    0
    я и забыл про его существование
    Ссылка
    wicker
    online
      wicker, 10.02.2020 23:27
    0
    OK
    Ссылка
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