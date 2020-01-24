Днепр-1 попрощался с форвардом

Клуб не только подписывает игроков

  • 24.01.2020 10:45
  • 1997 просмотров
  • 5 комментариев
Днепр-1 попрощался с форвардом
© scdnipro1.com.ua

Клуб УПЛ «Днепр-1» на официальном сайте проинформировал об уходе из клуба форварда Станислава Кулиша.

30-летний игрок в нынешнем сезоне УПЛ провел 13 матчей и забил 2 гола. Всего в составе команды Кулиш провел 42 матча и забил 24 гола.

Зимой клуб подписал целый ряд игроков, в том числе форварда Алексея Хобленко.

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Источник — СК Днепр-1

(5 голосов)

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Комментарии
    I love my country
    online
    I love my country, 24.01.2020 11:54
    0
    Спірт УА, сьогодні також Дніпро-1 грає товариські гру. Чому її немає тут а усі решта товарнякі є??
    Ссылка
    Al Zolo
    online
    Al Zolo, 24.01.2020 11:45
    +1
    Forever_young_13_pidor, 24.01.2020 11:43
    такой форвард как из меня гетеросексуал
    зачем тебе гетеро ты просто -пидор
    Ссылка
    Forever_young_13_pidor
    online
      Forever_young_13_pidor, 24.01.2020 11:43
    0
    такой форвард как из меня гетеросексуал
    Ссылка
    korsun_skif
      korsun_skif, 24.01.2020 11:06
    +2
    Нап для первой лиги. Условному Руху будет самое оно.
    Ссылка
    Al Zolo
    online
    Al Zolo, 24.01.2020 11:02
    +1
    найдет себя в УПЛ-возрастной игрок но неплохой-борется до конца и старается в играх
    Ссылка
    korsun_skif
      korsun_skif, 24.01.2020 11:06
    +2
    Нап для первой лиги. Условному Руху будет самое оно.
    Ссылка
    Al Zolo
    online
    Al Zolo, 24.01.2020 11:45
    +1
    Forever_young_13_pidor, 24.01.2020 11:43
    такой форвард как из меня гетеросексуал
    зачем тебе гетеро ты просто -пидор
    Ссылка
    Al Zolo
    online
    Al Zolo, 24.01.2020 11:02
    +1
    найдет себя в УПЛ-возрастной игрок но неплохой-борется до конца и старается в играх
    Ссылка
    I love my country
    online
    I love my country, 24.01.2020 11:54
    0
    Спірт УА, сьогодні також Дніпро-1 грає товариські гру. Чому її немає тут а усі решта товарнякі є??
    Ссылка
    Forever_young_13_pidor
    online
      Forever_young_13_pidor, 24.01.2020 11:43
    0
    такой форвард как из меня гетеросексуал
    Ссылка
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