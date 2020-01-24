Днепр-1 попрощался с форвардом

Клуб УПЛ «Днепр-1» на официальном сайте проинформировал об уходе из клуба форварда Станислава Кулиша.
30-летний игрок в нынешнем сезоне УПЛ провел 13 матчей и забил 2 гола. Всего в составе команды Кулиш провел 42 матча и забил 24 гола.
Зимой клуб подписал целый ряд игроков, в том числе форварда Алексея Хобленко.
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Источник — СК Днепр-1
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