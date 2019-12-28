ОФИЦИАЛЬНО: Алексей Хобленко — игрок Днепра-1

Контракт с украинским форвардом рассчитан на 2,5 года

  • 28.12.2019 22:57
  • 2263 просмотра
  • 0 комментариев
ОФИЦИАЛЬНО: Алексей Хобленко — игрок Днепра-1
© СК Днепр-1. Алексей Хобленко

Клуб украинской Премьер-лиги «Днепр-1» подписал контракт с 25-летним украинским форвардом Алексеем Хобленко. Соглашение рассчитано на 2,5 года.

Хобленко перешел в «Днепр-1» в качестве свободного агента.

Алексей — воспитанник киевского «Динамо». Контракт Хобленко принадлежал «Динамо» с 2011-го по 2016-й годы, но за первую команду киевлян он не провел ни одного матча. Выступал за «Динамо-2», а также за «Полтаву» и «Говерлу» на правах аренды. В 2016-м году перешел в одесский «Черноморец», в 2018-м на правах аренды защищал цвета польского «Леха».

Летом 2018-го года Хобленко подписал контракт с белорусским клубом «Динамо-Брест». В минувшем сезоне провел за «Динамо-Брест» 31 матч во всех турнирах, где забил 9 мячей и отдал 3 результативные передачи, чем помог своей команде выиграть чемпионат Беларуси. В декабре 2019-го года Хобленко не стал продлевать контракт с «Динамо-Брест» и покинул расположение белорусского клуба.

Ориентировочная стоимость нападающего составляет €800 тысяч.

Ранее сообщалось, что «Днепр-1» может арендовать 20-летнего украинского вратаря «Реала» Андрея Лунина.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — СК Днепр-1

(7 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2019 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности