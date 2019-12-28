ОФИЦИАЛЬНО: Алексей Хобленко — игрок Днепра-1

Клуб украинской Премьер-лиги «Днепр-1» подписал контракт с 25-летним украинским форвардом Алексеем Хобленко. Соглашение рассчитано на 2,5 года.

Хобленко перешел в «Днепр-1» в качестве свободного агента.

Алексей — воспитанник киевского «Динамо». Контракт Хобленко принадлежал «Динамо» с 2011-го по 2016-й годы, но за первую команду киевлян он не провел ни одного матча. Выступал за «Динамо-2», а также за «Полтаву» и «Говерлу» на правах аренды. В 2016-м году перешел в одесский «Черноморец», в 2018-м на правах аренды защищал цвета польского «Леха».

Летом 2018-го года Хобленко подписал контракт с белорусским клубом «Динамо-Брест». В минувшем сезоне провел за «Динамо-Брест» 31 матч во всех турнирах, где забил 9 мячей и отдал 3 результативные передачи, чем помог своей команде выиграть чемпионат Беларуси. В декабре 2019-го года Хобленко не стал продлевать контракт с «Динамо-Брест» и покинул расположение белорусского клуба.

Ориентировочная стоимость нападающего составляет €800 тысяч.

Ранее сообщалось, что «Днепр-1» может арендовать 20-летнего украинского вратаря «Реала» Андрея Лунина.