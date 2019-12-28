Лунин может перейти в Днепр-1

Украинский клуб намерен арендовать голкипера «Реала»

  • 28.12.2019 21:56
  • 3376 просмотров
  • 5 комментариев
Лунин может перейти в Днепр-1
© ФК Реал Вальядолид. Андрей Лунин

20-летний украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин может перейти в «Днепр-1» на правах аренды. Украинский клуб начал работу над трансфером голкипера.

Первую часть сезона Лунин провел в аренде в «Вальядолиде», но не имел там игровой практики. Всего Андрей сыграл за «Вальядолид» один матч в Кубке Испании.

Лунин перешел в «Реал» из луганской «Зари» летом 2018-го года. В сезоне 2018/2019 украинец защищал цвета «Леганеса» на правах аренды.

Андрей выступал за молодежные и первую команду «Днепра» с лета 2015-го по лето 2017-го года, потом перейдя в «Зарю». Нынешняя ориентировочная стоимость украинского футболиста составляет €3 миллиона.

После 18-ти сыгранных туров «Днепр-1» занимает 8-е место в УПЛ, имея в активе 18 очков при разнице забитых и пропущенных мячей 18-28.

Ранее сообщалось, что Лунин может уйти в аренду в испанскую «Альмерию».

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Источник — Динамомания

(12 голосов)

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Комментарии
    OKs100
    online
      OKs100, 28.12.2019 22:48
    0
    После окончания аренды в Днепре-1 его контракт может купить Колос или Минай.
    Ссылка
    MaxUa
    online
    MaxUa, 28.12.2019 22:46
    0
    Уйти из Днепра в Зарю, чтобы перейти в Реал, но не играть в нем, а два года кантоваться по арендам, после чего перейти в Днепр-1?
    Какое-то неоднозначное получается резюме.
    Ссылка
    Amil Aliev
      Amil Aliev, 28.12.2019 22:21
    0
    Надеюсь это шутка
    Ссылка
    RoNIkyo
    online
    RoNIkyo, 28.12.2019 22:14
    +3
    Та хоч кудись. Краще грати в третій лізі України, ніж не грати взагалі. Якби ще польовий гравець був, то можна було б сподіватись на історію як у Зінченка. А воротнік...
    Ссылка
    Andy Chak
    online
      Andy Chak, 28.12.2019 22:13
    0
    Хіба би дурний був)))
    Ссылка
    RoNIkyo
    online
    RoNIkyo, 28.12.2019 22:14
    +3
    Та хоч кудись. Краще грати в третій лізі України, ніж не грати взагалі. Якби ще польовий гравець був, то можна було б сподіватись на історію як у Зінченка. А воротнік...
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 28.12.2019 22:48
    0
    После окончания аренды в Днепре-1 его контракт может купить Колос или Минай.
    Ссылка
    MaxUa
    online
    MaxUa, 28.12.2019 22:46
    0
    Уйти из Днепра в Зарю, чтобы перейти в Реал, но не играть в нем, а два года кантоваться по арендам, после чего перейти в Днепр-1?
    Какое-то неоднозначное получается резюме.
    Ссылка
    Amil Aliev
      Amil Aliev, 28.12.2019 22:21
    0
    Надеюсь это шутка
    Ссылка
    Andy Chak
    online
      Andy Chak, 28.12.2019 22:13
    0
    Хіба би дурний був)))
    Ссылка
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