20-летний украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин может перейти в «Днепр-1» на правах аренды. Украинский клуб начал работу над трансфером голкипера.

Первую часть сезона Лунин провел в аренде в «Вальядолиде», но не имел там игровой практики. Всего Андрей сыграл за «Вальядолид» один матч в Кубке Испании.

Лунин перешел в «Реал» из луганской «Зари» летом 2018-го года. В сезоне 2018/2019 украинец защищал цвета «Леганеса» на правах аренды.

Андрей выступал за молодежные и первую команду «Днепра» с лета 2015-го по лето 2017-го года, потом перейдя в «Зарю». Нынешняя ориентировочная стоимость украинского футболиста составляет €3 миллиона.

После 18-ти сыгранных туров «Днепр-1» занимает 8-е место в УПЛ, имея в активе 18 очков при разнице забитых и пропущенных мячей 18-28.

Ранее сообщалось, что Лунин может уйти в аренду в испанскую «Альмерию».