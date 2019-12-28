ОФИЦИАЛЬНО: Украинец Хобленко покинул Динамо-Брест

25-летний украинский форвард Алексей Хобленко покинул «Динамо-Брест». Футболист защищал цвета белорусского клуба полтора года.
В минувшем сезоне Хобленко провел за «Динамо-Брест» 31 матч во всех турнирах, где забил 9 мячей и отдал 3 результативные передачи, чем помог своему клубу стать чемпионом Беларуси.
Ранее сообщалось, что в ближайшее время Хобленко подпишет контракт с «Днепром-1».
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Источник — ФК Динамо-Брест
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