ОФИЦИАЛЬНО: Украинец Хобленко покинул Динамо-Брест

25-летний украинский форвард Алексей Хобленко покинул «Динамо-Брест». Футболист защищал цвета белорусского клуба полтора года.

В минувшем сезоне Хобленко провел за «Динамо-Брест» 31 матч во всех турнирах, где забил 9 мячей и отдал 3 результативные передачи, чем помог своему клубу стать чемпионом Беларуси.

Ранее сообщалось, что в ближайшее время Хобленко подпишет контракт с «Днепром-1».