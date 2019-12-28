Днепр-1 подпишет Хобленко на полтора года

Украинский форвард Алексей Хобленко перейдет в «Днепр-1».
Как сообщает источник в брестском «Динамо», Хобленко решил не продлевать контракт с клубом.
Таким образом Хобленко перейдет в «Днепр-1». С этим клубом он подпишет соглашение на полтора года.
Хобленко выступал за «Динамо» с 2018 года, проведя 37 матчей. Форвард забил 13 голов за клуб, став в минувшем сезоне чемпионом Беларуси и обладателем Суперкубка страны.
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Источник — Betting Insider
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