Днепр-1 подпишет Хобленко на полтора года

Украинский форвард Алексей Хобленко перейдет в «Днепр-1».

Как сообщает источник в брестском «Динамо», Хобленко решил не продлевать контракт с клубом.

Таким образом Хобленко перейдет в «Днепр-1». С этим клубом он подпишет соглашение на полтора года.

Хобленко выступал за «Динамо» с 2018 года, проведя 37 матчей. Форвард забил 13 голов за клуб, став в минувшем сезоне чемпионом Беларуси и обладателем Суперкубка страны.