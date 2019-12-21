Днепр-1 подписал первого зимнего новичка

«Днепр-1» на официальном сайте проинформировал о подписании контракта с защитником Владимиром Адамюком.
Срок договора - 3 года. 28-летний футболист ранее выступал за ФК «Львов», однако из-за конфликта с руководством клуба не выходил в составе основной команды с 3-го тура УПЛ.
Адамюк стал первым зимним новичком «Днепра-1».
Ранее в клубе говорили о планах подписать 3-4 новых игроков.
Источник — СК Днепр-1
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