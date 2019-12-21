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Днепр-1 подписал первого зимнего новичка

Состав команды пополнил Владимир Адамюк

  • 21.12.2019 17:35
  • 4273 просмотра
  • 2 комментария
Днепр-1 подписал первого зимнего новичка
© scdnipro1.com.ua

«Днепр-1» на официальном сайте проинформировал о подписании контракта с защитником Владимиром Адамюком.

Срок договора - 3 года. 28-летний футболист ранее выступал за ФК «Львов», однако из-за конфликта с руководством клуба не выходил в составе основной команды с 3-го тура УПЛ.

Адамюк стал первым зимним новичком «Днепра-1».

Ранее в клубе говорили о планах подписать 3-4 новых игроков.

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Источник — СК Днепр-1

(5 голосов)

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Комментарии
    dudigo78
    online
      dudigo78, 21.12.2019 18:47
    0
    Це дуже сильний гравець за мірками упл
    Ссылка
    Shevchenka2019
      Shevchenka2019, 21.12.2019 17:39
    +1
    Де те 4м0 фек@ліївське? Розкажи,як там у фек@л все класно) Кл0ун) Без фанатів,без традицій кусок г@мн@!
    Ссылка
    Shevchenka2019
      Shevchenka2019, 21.12.2019 17:39
    +1
    Де те 4м0 фек@ліївське? Розкажи,як там у фек@л все класно) Кл0ун) Без фанатів,без традицій кусок г@мн@!
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 21.12.2019 18:47
    0
    Це дуже сильний гравець за мірками упл
    Ссылка
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