Колос подписал латвийского полузащитника

Владислав Соловейчик продолжит карьеру в украинском клубе

  • 13.01.2020 21:29
  • 1712 просмотров
  • 2 комментария
Колос подписал латвийского полузащитника
© ФК Зенит. Владислав Соловейчик

20-летний опорный полузащитник молодежной сборной Латвии по футболу Владислав Соловейчик подписал контракт с ковалевским «Колосом». Футболист перешел в украинский клуб в качестве свободного агента.

Соловейчик — воспитанник «Сконто». Также выступал за РТУ и «Зенит-2». Последним клубом Владислава была латвийская «Валмиера», цвета которой он защищал с марта по август 2019-го года.

В активе Соловейчика 10 матчей за сборную Латвии U-21.

Ориентировочная стоимость игрока составляет €150 тысяч.

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Источник — Sportarena

(4 голоса)

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Комментарии
    ihor7003
    online
      ihor7003, 13.01.2020 22:57
    0
    Что то латвийцы начали котироваться
    Ссылка
    Al Zolo
    online
    Al Zolo, 13.01.2020 21:44
    +2
    для Колоса нормально...... вопрос насколько он лучше молодых украинцев не проходящих в состав
    Ссылка
    Al Zolo
    online
    Al Zolo, 13.01.2020 21:44
    +2
    для Колоса нормально...... вопрос насколько он лучше молодых украинцев не проходящих в состав
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 13.01.2020 22:57
    0
    Что то латвийцы начали котироваться
    Ссылка
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