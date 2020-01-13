Колос подписал латвийского полузащитника

20-летний опорный полузащитник молодежной сборной Латвии по футболу Владислав Соловейчик подписал контракт с ковалевским «Колосом». Футболист перешел в украинский клуб в качестве свободного агента.

Соловейчик — воспитанник «Сконто». Также выступал за РТУ и «Зенит-2». Последним клубом Владислава была латвийская «Валмиера», цвета которой он защищал с марта по август 2019-го года.

В активе Соловейчика 10 матчей за сборную Латвии U-21.

Ориентировочная стоимость игрока составляет €150 тысяч.