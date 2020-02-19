Шахтер отправил еще одного молодого игрока в Мариуполь

«Мариуполь» официально подтвердил, что защитник «Шахтера» Назарий Муравский перебрался в команду на правах аренды до конца сезона.
За юношескую команду «горняков» 20-летний Назарий сыграл 43 матча и забил 1 гол. В нынешнем сезоне провел 16 игр за молодежный состав «Шахтера».
Участвовал в матчах Юношеской лиги УЕФА: 18 игр, 1 гол.
Ранее «Шахтер» отправил в «Мариуполь» хавбека Даниила Игнатенко.
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Источник — ФК Мариуполь
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Зашёл на оф сайт Мариуполя.
13 нельзя. Несчастливое число.
А тут просто каждый день переходят, потому что море рядом.
И через Мариуполь можно попасть в сборную
365 дней ?
Зашёл на оф сайт Мариуполя.
13 нельзя. Несчастливое число.
А тут просто каждый день переходят, потому что море рядом.
И через Мариуполь можно попасть в сборную
365 дней ?
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