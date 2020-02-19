Шахтер отправил еще одного молодого игрока в Мариуполь

Назарий Муравский перебрался в команду Александра Бабича

  • 19.02.2020 16:32
  • 1223 просмотра
  • 4 комментария
Шахтер отправил еще одного молодого игрока в Мариуполь
© fcmariupol.com

«Мариуполь» официально подтвердил, что защитник «Шахтера» Назарий Муравский перебрался в команду на правах аренды до конца сезона.

За юношескую команду «горняков» 20-летний Назарий сыграл 43 матча и забил 1 гол. В нынешнем сезоне провел 16 игр за молодежный состав «Шахтера».

Участвовал в матчах Юношеской лиги УЕФА: 18 игр, 1 гол.

Ранее «Шахтер» отправил в «Мариуполь» хавбека Даниила Игнатенко.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Мариуполь

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 19.02.2020 17:28
    +2
    sahka1981, 19.02.2020 17:18
    Нет не фарм)))
    Кстати насчитал 12 игроков.
    Зашёл на оф сайт Мариуполя.
    13 нельзя. Несчастливое число.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 19.02.2020 17:22
    +2
    sahka1981, 19.02.2020 17:18
    Нет не фарм)))
    Нет. У Говерлы ж 12 игроков из Динамо играли вы ше забыли.
    А тут просто каждый день переходят, потому что море рядом.
    И через Мариуполь можно попасть в сборную
    Ссылка
    sahka1981
    sahka1981, 19.02.2020 17:18
    +1
    Нет не фарм)))
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 19.02.2020 17:00
    +2
    1 день - 1 игрок.
    365 дней ?
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 19.02.2020 17:28
    +2
    sahka1981, 19.02.2020 17:18
    Нет не фарм)))
    Кстати насчитал 12 игроков.
    Зашёл на оф сайт Мариуполя.
    13 нельзя. Несчастливое число.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 19.02.2020 17:22
    +2
    sahka1981, 19.02.2020 17:18
    Нет не фарм)))
    Нет. У Говерлы ж 12 игроков из Динамо играли вы ше забыли.
    А тут просто каждый день переходят, потому что море рядом.
    И через Мариуполь можно попасть в сборную
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 19.02.2020 17:00
    +2
    1 день - 1 игрок.
    365 дней ?
    Ссылка
    sahka1981
    sahka1981, 19.02.2020 17:18
    +1
    Нет не фарм)))
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности