ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер отправил Игнатенко в Мариуполь

Полузащитник Даниил Игнатенко работал с «Мариуполем» на сборах, однако только сегодня клуб официально подтвердил переход игрока.
Игнатенко арендован у «Шахтера» до конца нынешнего сезона.
Текущий чемпионат 22-летний Игнатенко начинал в «Ференцвароше» Сергея Реброва. В текущем первенстве Венгрии игрок провел 13 матчей и забил 1 гол.
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Источник — ФК Мариуполь
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Очень качественный трансфер и выгодный для Мариуполя.
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