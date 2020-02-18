ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер отправил Игнатенко в Мариуполь

Хавбек перебрался в команду Александра Бабича

  • 18.02.2020 19:21
  • 1355 просмотров
  • 4 комментария
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер отправил Игнатенко в Мариуполь
© fradi.hu

Полузащитник Даниил Игнатенко работал с «Мариуполем» на сборах, однако только сегодня клуб официально подтвердил переход игрока.

Игнатенко арендован у «Шахтера» до конца нынешнего сезона.

Текущий чемпионат 22-летний Игнатенко начинал в «Ференцвароше» Сергея Реброва. В текущем первенстве Венгрии игрок провел 13 матчей и забил 1 гол.

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Источник — ФК Мариуполь

(4 голоса)

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Комментарии
    kerch30
    online
      kerch30, 18.02.2020 20:04
    0
    Надо било в Види отправить к Петряку
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 18.02.2020 20:03
    -1
    Это не какой то там Ференцварош. Не команда а днище. Мариуполь борется за попадание в лигу Европы.
    Очень качественный трансфер и выгодный для Мариуполя.
    Ссылка
    Vitaliy Korets
    online
    Vitaliy Korets, 18.02.2020 19:57
    0
    Пацан к успеху шел!
    Ссылка
    knmua
      knmua, 18.02.2020 19:26
    +1
    В арендуполь, всех в арендуполь
    Ссылка
    knmua
    online
      knmua, 18.02.2020 19:26
    +1
    В арендуполь, всех в арендуполь
    Ссылка
    kerch30
    online
      kerch30, 18.02.2020 20:04
    0
    Надо било в Види отправить к Петряку
    Ссылка
    Vitaliy Korets
    online
    Vitaliy Korets, 18.02.2020 19:57
    0
    Пацан к успеху шел!
    Ссылка
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