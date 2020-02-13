Балканы подписали первого легионера в истории

Ранее уже сообщалось о том, что «Балканы» могут подписать полузащитника «Олимпика» Луиза Фернандо. Сегодня клуб Первой лиги объявил об этом переходе официально.

Таким образом, 24-летний бразилец стал первым в истории «Балканов» легионером.

Луиз Фернандо перешел в «Олимпик» из «Металлиста-1925» летом прошлого года, однако за первую половину сезона не провел ни одного матча за донецкий клуб.

На данный момент «Балканы» занимают 14-е место в турнирной таблице Первой лиги.