Балканы подписали первого легионера в истории

Ранее уже сообщалось о том, что «Балканы» могут подписать полузащитника «Олимпика» Луиза Фернандо. Сегодня клуб Первой лиги объявил об этом переходе официально.
Таким образом, 24-летний бразилец стал первым в истории «Балканов» легионером.
Луиз Фернандо перешел в «Олимпик» из «Металлиста-1925» летом прошлого года, однако за первую половину сезона не провел ни одного матча за донецкий клуб.
На данный момент «Балканы» занимают 14-е место в турнирной таблице Первой лиги.
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Источник — ФК Балканы
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