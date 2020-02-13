Балканы подписали первого легионера в истории

В клуб перешел бразилец Луиз Фернандо

  • 13.02.2020 22:31
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Балканы подписали первого легионера в истории
© ФК Балканы

Ранее уже сообщалось о том, что «Балканы» могут подписать полузащитника «Олимпика» Луиза Фернандо. Сегодня клуб Первой лиги объявил об этом переходе официально.

Таким образом, 24-летний бразилец стал первым в истории «Балканов» легионером.

Луиз Фернандо перешел в «Олимпик» из «Металлиста-1925» летом прошлого года, однако за первую половину сезона не провел ни одного матча за донецкий клуб.

На данный момент «Балканы» занимают 14-е место в турнирной таблице Первой лиги.

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Источник — ФК Балканы

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