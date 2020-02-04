Хавбек Олимпика может стать игроком Балкан

Ряды «Балкан», которые занимают 14 место в Первой лиге, может пополнить первый в истории клуба легионер.
По данным источника, в расположение зарянцев прибыл 23-летний полузащитник Луиз Фернандо, в осенней части этого сезона выступавший в «Олимпике».
«Балканы» готовы подписать с ним контракт. До «Олимпика» бразилец выступал за «Металлист 1925».
В нынешнем сезоне Премьер-лиги Луиз Фернандо не провел ни одного матча.
Напомним, ранее «Олимпик» подписал Ореста Лебеденко.
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Источник — Footboom
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