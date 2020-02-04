Хавбек Олимпика может стать игроком Балкан

Луиз Фернандо может продолжить карьеру в Первой лиге

  • 04.02.2020 10:39
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Хавбек Олимпика может стать игроком Балкан
© Footboom.com. Луиз Фернандо

Ряды «Балкан», которые занимают 14 место в Первой лиге, может пополнить первый в истории клуба легионер.

По данным источника, в расположение зарянцев прибыл 23-летний полузащитник Луиз Фернандо, в осенней части этого сезона выступавший в «Олимпике». 

«Балканы» готовы подписать с ним контракт. До «Олимпика» бразилец выступал за «Металлист 1925». 

В нынешнем сезоне Премьер-лиги Луиз Фернандо не провел ни одного матча.

Напомним, ранее «Олимпик» подписал Ореста Лебеденко.

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Источник — Footboom

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