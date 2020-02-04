Хавбек Олимпика может стать игроком Балкан

Ряды «Балкан», которые занимают 14 место в Первой лиге, может пополнить первый в истории клуба легионер.

По данным источника, в расположение зарянцев прибыл 23-летний полузащитник Луиз Фернандо, в осенней части этого сезона выступавший в «Олимпике».

«Балканы» готовы подписать с ним контракт. До «Олимпика» бразилец выступал за «Металлист 1925».

В нынешнем сезоне Премьер-лиги Луиз Фернандо не провел ни одного матча.

Напомним, ранее «Олимпик» подписал Ореста Лебеденко.