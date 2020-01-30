ОФИЦИАЛЬНО. Рух подписал Бандуру

Клуб Первой лиги «Рух» объявил о подписании вратаря Александра Бандуры. Соглашение рассчитано на полтора года.

Предыдущим клубом Бандуры был «Львов», который он покинул неделю назад.

В нынешнем сезоне Бандура провел за «Львов» 6 матчей в УПЛ.

В «Рухе» Бандура будет выступать под 33-м номером.