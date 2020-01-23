ОФИЦИАЛЬНО. Вратарь Бандура покидает львовский клуб

Професійний футбольний клуб «Львів» інформує про завершення співпраці з найдосвідченішим 33-річним голкіпером Олександром Бандурою. Напередодні були врегульовані всі питання, розірвано контракт і в якості вільного агента футболіст залишає ПФК «Львів». Два з половиною сезони Олександр вірою і правдою служив нашому клубу, довівши, що по праву вважається одним з найсильніших воротарів в нашому українському футболі. Перераховуючи заслуги 33-річного спортсмена, віддаємо належне його професіоналізму і людським якостям. Не так давно капітан, лідер команди на полі та в роздягальні, людина, здатна виручити, врятувати команду в епізодах, де інакше б воротарю це зробити було неймовірно складно. За підсумками сезону 2017/18 рр. Бандура був визнаний уболівальниками клубу кращим гравцем сезону, неодноразово номінувався в символічні збірні за версією різних ЗМІ. З огляду на все вищесказане і бажання самого футболіста продовжити кар’єру в іншому клубі, ми пішли на розрив чинного контракту, надавши йому статус вільного агента. Ще раз дякуємо Олександру Бандурі за час, проведений в рядах ПФК «Львів» і бажаємо йому успіхів у подальшій кар’єрі. Інформаційна служба ПФК «Львів» #pfclviv #пфкльвів #фкльвів #фкльвов #львів #lviv #fclviv
Источник — Sport.ua
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