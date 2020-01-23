ОФИЦИАЛЬНО. Вратарь Бандура покидает львовский клуб

ПФК «Львов» официально проинформировал о завершении сотрудничества с опытным 33-летним голкипером Александром Бандурой. Накануне были урегулированы все вопросы, расторгнут контракт, и в качестве свободного агента футболист покидает львовский клуб, за который играл 2,5 сезона.

По итогам сезона 2017/18 Бандура был признан болельщиками клуба лучшим игроком сезона, неоднократно был номинантом в символические сборные по версии различных СМИ.

Учитывая желание самого футболиста продолжить карьеру в другом клубе, ПФК «Львов» согласился на разрыв действующего контракта, предоставив Бандуре статус свободного агента. Клуб поблагодарил Александру Бандуры за время, проведенное в рядах ПФК «Львов» и пожелал ему успехов в дальнейшей карьере.