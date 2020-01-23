ОФИЦИАЛЬНО. Вратарь Бандура покидает львовский клуб

В сезоне 2017/18 голкипер был признан лучшим игроком ПФК «Львов»

  • 23.01.2020 14:36
  • 1717 просмотров
  • 4 комментария
ОФИЦИАЛЬНО. Вратарь Бандура покидает львовский клуб
© ПФК Львов
ПФК «Львов» официально проинформировал о завершении сотрудничества с опытным 33-летним голкипером Александром Бандурой. Накануне были урегулированы все вопросы, расторгнут контракт, и в качестве свободного агента футболист покидает львовский клуб, за который играл 2,5 сезона.
 
По итогам сезона 2017/18 Бандура был признан болельщиками клуба лучшим игроком сезона, неоднократно был номинантом в символические сборные по версии различных СМИ.
 
Учитывая желание самого футболиста продолжить карьеру в другом клубе, ПФК «Львов» согласился на разрыв действующего контракта, предоставив Бандуре статус свободного агента. Клуб поблагодарил Александру Бандуры за время, проведенное в рядах ПФК «Львов» и пожелал ему успехов в дальнейшей карьере.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Професійний футбольний клуб «Львів» інформує про завершення співпраці з найдосвідченішим 33-річним голкіпером Олександром Бандурою.  Напередодні були врегульовані всі питання, розірвано контракт і в якості вільного агента футболіст залишає ПФК «Львів». Два з половиною сезони Олександр вірою і правдою служив нашому клубу, довівши, що по праву вважається одним з найсильніших воротарів в нашому українському футболі. Перераховуючи заслуги 33-річного спортсмена, віддаємо належне його професіоналізму і людським якостям. Не так давно капітан, лідер команди на полі та в роздягальні, людина, здатна виручити, врятувати команду в епізодах, де інакше б воротарю це зробити було неймовірно складно. За підсумками сезону 2017/18 рр.  Бандура був визнаний уболівальниками клубу кращим гравцем сезону, неодноразово номінувався в символічні збірні за версією різних ЗМІ. З огляду на все вищесказане і бажання самого футболіста продовжити кар’єру в іншому клубі, ми пішли на розрив чинного контракту, надавши йому статус вільного агента.  Ще раз дякуємо Олександру Бандурі за час, проведений в рядах ПФК «Львів» і бажаємо йому успіхів у подальшій кар’єрі. Інформаційна служба ПФК «Львів» #pfclviv #пфкльвів #фкльвів #фкльвов #львів #lviv #fclviv

Публикация от PFC Lviv (@fclviv)

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    BaZia
      BaZia, 23.01.2020 15:36
    +1
    Зорька не упусти шанс
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 23.01.2020 15:04
    -2
    Поедет в Бразилию, учить Бразильский язык)))))
    Ссылка
    kerch30
    online
      kerch30, 23.01.2020 14:45
    -3
    ВВВ, 23.01.2020 14:41
    Невже Зоря?
    Так Зоря за 450 000 евро
    Ссылка
    ВВВ
    online
      ВВВ, 23.01.2020 14:41
    +1
    Невже Зоря?
    Ссылка
    BaZia
    online
      BaZia, 23.01.2020 15:36
    +1
    Зорька не упусти шанс
    Ссылка
    ВВВ
    online
      ВВВ, 23.01.2020 14:41
    +1
    Невже Зоря?
    Ссылка
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