Голкипер Бандура больше не будет выступать за ПФК Львов

Голкипер Александр Бандура разорвал контракт с клубом УПЛ ПФК «Львов», за который выступал с лета 2018 года.
Вратарь теперь становится свободным агентом и занимается поисками нового клуба.
В текущем сезоне УПЛ Бандура сыграл 6 матчей и пропустил 11 голов.
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Источник — Футбол 1/Футбол 2
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