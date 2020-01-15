ОФИЦИАЛЬНО: Мариуполь подписал защитника Шахтера Сагуткина

23-летний украинский защитник Даниил Сагуткин, чей контракт принадлежит донецкому «Шахтеру», перешел в «Мариуполь» на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца 2020-го года.

Сагуткин родился 19-го апреля 1996-го года в Севастополе. Воспитанник СДЮШОР-5 (Севастополь) и РВУФК (Киев). Амплуа — центральный защитник. С 2014-го года игрок «Шахтера». За молодежный состав «горняков» Данил провел 74 матча и забил 10 голов. Чемпион молодежного первенства.

В минувшем сезоне Данил на правах аренды выступал за «Арсенал-Киев», где провел 18 матчей. В первой половине нынешнего сезона играл за российский «Енисей», за который провел 2 поединка.

В активе Сагуткина 4 матча за молодежную сборную Украины.