ОФИЦИАЛЬНО: Мариуполь подписал защитника Шахтера Сагуткина

Футболист будет выступать за мариупольскую команду на правах аренды

  • 15.01.2020 13:42
  • 812 просмотров
  • 2 комментария
ОФИЦИАЛЬНО: Мариуполь подписал защитника Шахтера Сагуткина
© ФК Мариуполь. Даниил Сагуткин и Александр Бабич

23-летний украинский защитник Даниил Сагуткин, чей контракт принадлежит донецкому «Шахтеру», перешел в «Мариуполь» на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца 2020-го года.

Сагуткин родился 19-го апреля 1996-го года в Севастополе. Воспитанник СДЮШОР-5 (Севастополь) и РВУФК (Киев). Амплуа — центральный защитник. С 2014-го года игрок «Шахтера». За молодежный состав «горняков» Данил провел 74 матча и забил 10 голов. Чемпион молодежного первенства.

В минувшем сезоне Данил на правах аренды выступал за «Арсенал-Киев», где провел 18 матчей. В первой половине нынешнего сезона играл за российский «Енисей», за который провел 2 поединка.

В активе Сагуткина 4 матча за молодежную сборную Украины.

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Источник — ФК Мариуполь

(1 голос)

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Комментарии
    Zport.
    online
      Zport., 15.01.2020 13:57
    +2
    Не, это не фарм. Они не сливают хозяевам матчи
    Ссылка
    pidor_iz_shakhtera
    online
      pidor_iz_shakhtera, 15.01.2020 13:54
    +3
    очередной сепар в Мариуполе
    Ссылка
    pidor_iz_shakhtera
    online
      pidor_iz_shakhtera, 15.01.2020 13:54
    +3
    очередной сепар в Мариуполе
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 15.01.2020 13:57
    +2
    Не, это не фарм. Они не сливают хозяевам матчи
    Ссылка
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