Полузащитник Ворсклы перебрался в Рух

22-летний полузащитник «Ворсклы» Тарас Сакив перешел в «Рух». В Полтаве игрок провел пять лет, но за это время не смог стать основным исполнителем.
В этом сезоне Сакив в УПЛ трижды выходил на поле.
Ранее «Ворскла» разорвала контракт по обоюдному согласию сторон с сербским хавбеком Тодором Петровичем.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — ФК Ворскла
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.