Полузащитник Ворсклы перебрался в Рух

22-летний полузащитник «Ворсклы» Тарас Сакив перешел в «Рух». В Полтаве игрок провел пять лет, но за это время не смог стать основным исполнителем.

В этом сезоне Сакив в УПЛ трижды выходил на поле.

Ранее «Ворскла» разорвала контракт по обоюдному согласию сторон с сербским хавбеком Тодором Петровичем.