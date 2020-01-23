ОФИЦИАЛЬНО: Тодор Петрович покинул Ворсклу

25-летний сербский полузащитник Тодор Петрович покинул полтавскую «Ворсклу». Контракт разорван по обоюдному согласию сторон.

Петрович защищал цвета «Ворсклы» с января 2019-го года, перейдя в полтавский клуб в качестве свободного агента. До этого Петрович выступал за «Земун», «Солот», «Херес» и «Вождовац».

Всего за «Ворсклу» Тодор провел 21 матч во всех турнирах, где забил один гол.