ОФИЦИАЛЬНО: Тодор Петрович покинул Ворсклу

25-летний сербский полузащитник Тодор Петрович покинул полтавскую «Ворсклу». Контракт разорван по обоюдному согласию сторон.
Петрович защищал цвета «Ворсклы» с января 2019-го года, перейдя в полтавский клуб в качестве свободного агента. До этого Петрович выступал за «Земун», «Солот», «Херес» и «Вождовац».
Всего за «Ворсклу» Тодор провел 21 матч во всех турнирах, где забил один гол.
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Источник — ФК Ворскла
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