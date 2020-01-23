ОФИЦИАЛЬНО: Тодор Петрович покинул Ворсклу

Контракт между игроком и клубом разорван по обоюдному согласию сторон

  • 23.01.2020 23:41
  • 450 просмотров
  • 1 комментарий
ОФИЦИАЛЬНО: Тодор Петрович покинул Ворсклу
© ФК Ворскла. Тодор Петрович

25-летний сербский полузащитник Тодор Петрович покинул полтавскую «Ворсклу». Контракт разорван по обоюдному согласию сторон.

Петрович защищал цвета «Ворсклы» с января 2019-го года, перейдя в полтавский клуб в качестве свободного агента. До этого Петрович выступал за «Земун», «Солот», «Херес» и «Вождовац».

Всего за «Ворсклу» Тодор провел 21 матч во всех турнирах, где забил один гол.

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Источник — ФК Ворскла

(3 голоса)

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Комментарии
    BekXan
      BekXan, 24.01.2020 01:06
    0
    Об этом и так было известно ещё до нового года.Это был баласт.
    Ссылка
    BekXan
      BekXan, 24.01.2020 01:06
    0
    Об этом и так было известно ещё до нового года.Это был баласт.
    Ссылка
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